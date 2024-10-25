Для Hades 2 вышел патч #6, меняющий баланс игры

Hades 2 получила новое обновление, в данном случае с выходом патча 6, который прежде всего меняет баланс игры, воздействуя на различные внутренние элементы.

Спустя несколько дней после большого крупного обновления, которое добавило новую область, оружие, персонажей и другие соответствующие элементы с точки зрения контента, этот патч 6 не менее важен с точки зрения функционирования внутренней механики игры.

На основе отзывов пользователей разработчики работали прежде всего над балансом и боевой механикой, пытаясь сделать различные аспекты игры проще. Согласно сообщению Supergiant, опубликованному на X, этот патч должен «помочь вам в ваших сражениях в новом регионе, сделав все более гладким».

Похоже, патч существенно облегчил все типы врагов, встречающихся в районе Олимпа, тем самым позволяя игрокам быстрее развиваться, при этом сохраняя высокий уровень общей сложности. Модели врагов также стали более читаемыми, что позволяет лучше предсказывать ходы и более эффективно применять тактику при столкновениях.

Кроме того, патч упростил уничтожение ваз и урн, разбросанных по уровням. Теперь их также можно уничтожить, просто перекатившись через них. Кроме того, патч исправил различные ошибки и улучшил некоторые технические аспекты Hades 2.