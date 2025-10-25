ЧАТ ИГРЫ
Halo: Combat Evolved 15.11.2001
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
8.4 561 оценка

Скриншоты ремейка Halo: Campaign Evolved

Gruz_ Gruz_
+ ещё 2 картинки

Компания Microsoft опубликовала скриншоты Halo: Campaign Evolved, обновленной версии легендарной сюжетной кампании Halo: Combat Evolved, релиз которой запланирован на 2026 год.

Игра получила обновленную HD-графику, улучшенные ролики и управление, а также поддержку до 4 игроков в онлайн-кооперативе и разделенный экран для 2 игроков, а также трех совершенно новых миссий-приквелов с участием Мастера Чифа и сержанта Джонсона. Более широкий арсенал оружия, транспортных средств, врагов и изменяющих игровой процесс «Черепов» — дополнительных модификаторов, которые делают бой увлекательным и сложным — добавляют новые тактики и бесконечную реиграбельность.

Halo: Campaign Evolved выйдет на Xbox Series X|S, PC и PlayStation 5 в 2026 году.

