В GOG стартовала раздача вертикального симулятора гномьей шахтерской колонии Hammerting

GOG вновь предложила игрокам совершенно бесплатную игру. На прошлой неделе игрокам предлагалась Book of Demons. На этот раз игроки смогут познакомиться с Hammerting. Это небольшая игра, созданная студией Warpzone. Как мы можем прочитать в описании игры, Hammerting — это вертикальный симулятор гномьей шахтерской колонии с элементами ролевой игры.

Управляйте кланом гномов, развивайте масштабную горнодобывающую деятельность, создавайте легендарные мечи и исследуйте постоянно увеличивающиеся глубины, где вас ждут слава, богатство и опасности.