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об игре
Hammerting 27.10.2020
Стратегия, Инди, Строительство, Фэнтези, Песочница
5.9 34 оценки

В GOG стартовала раздача вертикального симулятора гномьей шахтерской колонии Hammerting

monk70
Новости

GOG вновь предложила игрокам совершенно бесплатную игру. На прошлой неделе игрокам предлагалась Book of Demons. На этот раз игроки смогут познакомиться с Hammerting. Это небольшая игра, созданная студией Warpzone. Как мы можем прочитать в описании игры, Hammerting — это вертикальный симулятор гномьей шахтерской колонии с элементами ролевой игры.

Управляйте кланом гномов, развивайте масштабную горнодобывающую деятельность, создавайте легендарные мечи и исследуйте постоянно увеличивающиеся глубины, где вас ждут слава, богатство и опасности.

7
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
PunksPlay

www.gog.com/giveaway/claim

4
Victor Dukoff

О_о... На этот раз даже баннер раздачи был на месте. Аж удивился от ностальгии.

0
bohdan2015

окей, интересно:) даже лучше раздач эпика)

-1