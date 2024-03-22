Новый трейлер ретрофутуристического приключения Harold Halibut раскрывает дату выхода

Впервые анонсированная почти семь лет назад в рамках краудфандинговой кампании, игра Harold Halibut прошла долгий путь. В новом трейлере, демонстрирующем эстетику в стиле Уэса Андерсона и невероятно детализированную анимацию, разработчик Slow Bros объявил, что его дебютная игра выйдет 16 апреля на PS5, Xbox Series X|S и PC через Steam. И уже сейчас ее можно добавить в список желаемого.
Повествование Harold Halibut, выполненное в стиле ретро-футуризма и с невероятной режиссурой, бросает вызов представлениям о доме и важности сообщества в нашей жизни. Гарольд, молодой лаборант, является пассажиром на борту ковчега размером с город. Этот ковчег покинул Землю за 250 лет до событий игры, пытаясь спастись от последствий надвигающейся войны и найти новый дом для человечества среди звезд. К сожалению, в итоге корабль оказался затопленным в море чужой планеты.
Гарольд работает под началом главного ученого корабля, который, в отличие от многих своих товарищей, все еще пытается найти способ вновь запустить ковчег и найти более безопасный дом для человечества. Но пока Гарольд продолжает исследовать свой подводный дом, сталкиваясь с его эксцентричными обитателями и множеством секретов, которые они хранят, одна встреча может стать ключом к завершению этой работы.
Мне нравится,как она выглядит,это может быть интересно. Есть еще коротенькое,бумажное приключение Papetura,рекомендую.)