Ретрофутуристическое приключение Harold Halibut получило сдержанные отзывы от критиков

Сегодня независимая студия Slow Bros наконец выпустит долгожданное сюжетное приключение Harold Halibut, над которым команда трудилась более десяти лет. Первые обзоры появились еще вчера, и они говорят о том, что нас ждет интересный проект, который, однако, может не понравиться каждому.
Согласно Metacritic, игра, созданная вручную в технике стоп-кадра, получила положительные отзывы. Версия для ПК получила средний балл 73, а версия для Xbox - 79 баллов. Но нашлись и те, кто раскритиковал игру, поставив ей проходной балл или даже меньше.
Если почитать рецензии, то можно увидеть следующее:
Хотя это не самая традиционная "игра", Harold Halibut, без сомнения, является настоящим произведением искусства, подобного которому мы еще не видели и вряд ли увидим снова.
Harold Halibut - это прекрасная игра. Короткая, милая, наполненная индивидуальностью и удивительными персонажами, которые становятся еще более любимыми благодаря впечатляющей озвучке, это игра, созданная из чистой любви.
Повествование, сеттинг и визуальное оформление Harold Halibut настолько замечательны и креативны с точки зрения научной фантастики, что очень жаль, что они помещены в такую однообразную и душераздирающе скучную видеоигру.
Глядя на игру Slow Bros., трудно не ассоциировать ее с The Neverhood, но это лишь видимость. Безвкусный главный герой, почти полное отсутствие геймплея и - в довершение всего - огромное количество багов делают Гарольда Палтуса рыбой, которую очень трудно переварить.
Harold Halibut появится сегодня, 16 апреля, на PC, PlayStation и Xbox.
а по цене что? в стиме не пишет