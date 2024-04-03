на главную
об игре
Harold Halibut 16.04.2024
Адвенчура, Квест, Инди
5.7 22 оценки

Захватывающее кукольное приключение в свежем геймплее Harold Halibut

Gutsz
Новости

Разработчики из студии Slow Bros после более десяти лет упорной работы над приключением Harold Halibut, наконец-то приближаются к долгожданному релизу. Их проект объединяет в себе хорошо знакомые элементы жанра приключений и совершенно уникальный визуальный стиль, который напоминает кукольную анимацию. Игровое издание Game Informer предлагает ознакомиться с первыми минутами прохождения этой уникальной игры.

В ролике показано более 10 минут реального геймплея Harold Halibut. Ролик позволяет в полной мере оценить необычный визуальный стиль адвенчуры и ее историю. По сюжету игры вы возьмете под свой контроль Гарольда, молодого ассистента научной руководительницы экспедиции Жанны Моро. Она вместе с героем остаются единственными людьми на борту затонувшего космического корабля, которые верят, что их экспедицию к новой планете еще можно продолжить.

Как отмечают журналисты, игроков Harold Halibut ждет удивительное приключение в ретро-футуристическом мире. Проект наполнен необычными визуальными решениями, забавной сатирой и содержит приятные отсылки к фильму "Интерстеллар".

Релиз Harold Halibut состоится уже 16 апреля на ПК и консолях.

2
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Serj77777

Визуал привлекает,в это я хочу поиграть,надеюсь на хороший сюжет.)

-2