Harry Potter: Quidditch Champions обзавелась новым геймплейным трейлером

Сегодня Warner Bros. Games представила официальный трейлер для Harry Potter: Quidditch Champions, дав фанатам первый взгляд на предстоящий динамичный игровой процесс, основанный на магическом виде спорта. В видео показаны однопользовательский режим карьеры и сетевой соревновательный режим, а также краткий обзор создателя персонажей и нескольких знаковых игровых персонажей, таких как Рон Уизли и Драко Малфой. Трейлер также дает возможность увидеть стадион Кубка мира по квиддичу, а также некоторые из эпических магических арен, расположенных в знаковых местах волшебного мира.

Начиная с сегодняшнего дня фанаты могут оформить предварительный заказ на цифровые издания Harry Potter: Quidditch Champions для Xbox Series X|S, Xbox One и ПК (Steam и Epic Games Store).

В Harry Potter: Quidditch Champions представлены знаковые локации волшебного мира, персонажи и отсылки, которые понравятся поклонникам. В игре представлены захватывающие полеты по легендарным аренам в качестве загонщика, охотника, вратаря или ловца в различных режимах. От боев на заднем дворе в Норе Уизли до схваток с высокими ставками на чемпионате мира по квиддичу игроки будут взлетать на легендарные арены, играя за или против таких знаковых персонажей, как Гарри Поттер, Рон Уизли, Гермиона Грейнджер и многих других типичных персонажей.

Harry Potter: Quidditch Champions выйдет для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК (Steam и Epic) 3 сентября 2024 года. Физическое эксклюзивное издание будет доступно для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One 8 ноября 2024 года. Издание Nintendo Switch выйдет в праздничный сезон 2024 года.