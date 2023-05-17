Hawken Reborn стала доступна в раннем доступе в Steam ©

Через два дня после анонса Hawken Reborn доступна в Steam в раннем доступе. Это бесплатный однопользовательский шутер, запущенный только на ПК, в котором вы управляете мощными мехами в игровом мире многопользовательского шутера, который был закрыт в течение многих лет.

По данным SteamDB, в настоящее время в игре 1462 игрока, но возможности для улучшения очень велики, учитывая, что она была доступна всего несколько часов.

Надо сказать, что первые реакции сообщества вовсе не положительные, учитывая, что первые опубликованные отзывы в основном негативные. Многие жалуются, что он не имеет ничего общего с оригинальным Hawken, что, впрочем, тоже понятно, учитывая концептуальные различия между двумя проектами (то был чисто многопользовательский шутер, этот — одиночная игра с микротранзакциями). Одна из самых частых жалоб касается возможности покупки оружия за реальные деньги, но есть и дискуссии о невозможности переназначения управления и других аспектах игры, которые им явно не нравились.

Надо сказать, что пока обзоры основаны на нескольких минутах игры, так что они, так сказать, очень пузатые. Тем не менее, поскольку это бесплатная игра, вы всегда можете сыграть в нее и решить для себя, нравится она вам или нет.