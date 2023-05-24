Анонсирован кооперативный шутер Helldivers 2 про истребление инопланетных жуков ©

Одним из первых анонсов PlayStation Showcase стало неожиданное продолжение кооперативного шутера Helldivers от студии Arrowhead Game. Игрокам предстоит вновь объединиться с товарищами для борьбы с инопланетными жуками, которые стали еще свирепее и опаснее.

В рамках прямой трансляции был показан эффектный кинематографичный трейлер Helldivers 2. Проект открывает перед игроками научно-фантастический мир, в котором человечество столкнулось с чрезвычайной угрозой — смертоносными арахноидами. Вам предстоит вступить в отряды элитного спецподразделения и уничтожить монстров на их же планете.

Helldivers 2 обещает выйти уже в этом году для ПК и PlayStation 5.