Босс Arrowhead стал ее главным креативным директором: "Меня больше волнует баланс в Helldivers 2, чем бизнес отчеты"

У разработчика Helldivers 2, компании Arrowhead, появился новый генеральный директор, после того как предыдущий босс ушел с поста и занял новую должность.
Распространившись невероятным тиражом в 12 миллионов копий за 12 недель на PC и PlayStation 5, Helldivers 2 стала самой продаваемой игрой для PlayStation за все время, опередив даже God of War Ragnarok. Теперь Йохан Пилестедт, занимавший пост генерального директора Arrowhead, стал главным креативным директором. В своем твите Пилестедт сообщил, что это означает, что он сможет больше сосредоточиться на играх студии, а также на ее сообществе.
На место Пилестедта в качестве генерального директора Arrowhead назначен Шамс Джорджани, бывший руководитель шведской игровой компании Paradox. В своем твите Джорджани написал, что он "счастлив и взволнован возможностью работать с такими талантливыми ботаниками (снова!)".
Перестановки в руководстве Arrowhead произошли после особенно трудного времени для разработчика, который столкнулся с издателем Helldivers 2 и владельцем IP Sony в связи с требованием привязки учетных записей PSN. В конце концов Sony отменила свое решение, но игра по-прежнему недоступна в странах, где нет PSN.
Arrowhead также заявила, что хочет уделять больше времени таким вещам, как патчи и баланс оружия, после того как сообщество пожаловалось на "нерфы". Только на этой неделе Arrowhead заявила, что выпускает балансные патчи слишком быстро и хочет немного замедлить их выпуск.
В последующем твите Пилестедт объяснил свое решение уйти с поста генерального директора: "Еще не все сделано. Но я больше забочусь о балансе оружия, чем о QBR [ежеквартальных деловых обзорах]".
Helldivers 2 - удивительная история успеха для Arrowhead и PlayStation, и кажется, что аспект живого сервиса игры будет развиваться в течение многих лет.
Что ещё планируют нерфить?
онлайн, а, нет, его уже понерфили
донат