Для Helldivers 2 в Steam потребуется учетная запись PS Network

Helldivers 2 выйдет 8 февраля 2024 года на ПК и PS5. Игра позволит любителям шутеров также играть при помощи кросс-плея, но если вы хотите играть в Steam, вам все равно потребуется учетная запись PlayStation Network.
Информация поступает непосредственно из Steam, где сообщается, что для Helldivers 2 «требуется сторонняя учетная запись: PlayStation Network (поддерживает привязку к учетной записи Steam)».
Самая вероятная причина такого выбора связана с тем, что Helldivers 2, как уже упоминалось, будет поддерживать кросс-плей. На самом деле это не стандартная процедура для Sony, которая не требует учётнцю запись PS Network для других игр в Steam, таких как God of War, Ratchet & Clank Rift Apart и так далее.
Терпеть не могу игры , которые завязаны не только интернотом, а ещё и учетками разных контор!!!!
Может это сделано для того, что бы у игры был кроссплей ? Нет ? не думал ?
Ну так скоро и свой лаунчер завезут или что у них там будет. Ну короче отдельно ПО на ПК появится
Ну вообще-то они так и говорили уже, у них планы были продовать в своём лаунчере с постоянной привязкой к сети, так как где то даже читал, что по их статистике, игры покупают только 30% и 70% скачивают с торрентов, поэтому это полный провал для них и смысла продавать нет сразуже после релиза и они ищут альтернативный выход...
просто выпускать надо нормально.
вот кому на фиг сдался анчартед 4 на пк, когда нет предыдущих трех частей?
зачем 2ая часть ретчета без первой?
зачем кому то этот сакбой, который и на плойке никому не нужен был?
Больше похоже сони специально подманивает к своей платформе, вроде как и трофеи хотели объединить.
Я думаю это для кроссплея, но и может в будущем всё таки лаунчер завезут на ПК, что тоже хорошо.