Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 590 оценок

Helldivers 2 могут лишить поддержки HDD, чтобы снизить размер игры

Simple Jack Simple Jack

Разработчики из Arrowhead Game Studios рассказали, как пытаются решить проблему огромного размера Helldivers 2 на ПК. Сейчас кооперативный шутер занимает на компьютерах около 150 ГБ — все из-за того, что авторам приходится дублировать файлы ради игроков с HDD.

Глава Arrowhead Game Studios Шамс Джорджани сообщил в Discord-сервере Helldivers 2, что команда рассматривает несколько способов уменьшить размер игры. Один из них — полный отказ от поддержки HDD в пользу SSD.

По словам Джорджани, другой вариант заключается в выпуске отдельного билда Helldivers 2 в Steam, предназначенного для пользователей с SSD. При этом версия для HDD продолжит поддерживаться. Какое решение в итоге примут разработчики, пока неизвестно.

Источник  
Комментарии:  11
Raphtallia

Кто-то еще ставит игрушки на hdd? Тем более новые...

7
Юрий Пенкин

на консолях ssd с 2020 года, и кто там пищал что консоли тормозят игровую индустрию, а в каком году пкшники увидели true 4k? я вот в 2017 году на xbox one x, а вы до сих пор сидите на 1080p позорных мыльных

7
Great-heartedElio

и где там на консолях 4к? в платформерах каких-нибудь?

2
Юрий Пенкин Great-heartedElio

очередной глупый пкшник вылез который не шарит, учи матчасть и не позорься, платформер

2
Listoman

Где ты на соснольке увидел тру 4к даже сейчас? В надписи на коробке?)

Hevin

Вот бы все соревновательные игры запретили на хдд ставить

6
MunchkiN 616

звучит как та странно. зачем дублировать контент ради ссд и шдд?

3
Эдик Писюкович

У хдд скоростя записи в разы меньше

2
MunchkiN 616 Эдик Писюкович

ну и какая разница? по идее в игре наверно есть загрузка контента и должен быть выбор груить все в озу или кусками свопить на ссд.
только если уровни и ресурсы хитро запакованы и типа ресурсы нужно динамически перебирать по мере движения по уровню но это работа процессора в болшей степени думается.

1
Рикочико

Может чтоб данные были менее фрагментированными. Хрен его знает.

2
Listoman

А кому мешает размер? У игры тонна технических проблем, которые тянутся и усугубляются с релиза, поэтому размер - последнее, что должно волновать)