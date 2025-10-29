Helldivers 2 могут лишить поддержки HDD, чтобы снизить размер игры

Разработчики из Arrowhead Game Studios рассказали, как пытаются решить проблему огромного размера Helldivers 2 на ПК. Сейчас кооперативный шутер занимает на компьютерах около 150 ГБ — все из-за того, что авторам приходится дублировать файлы ради игроков с HDD.
Глава Arrowhead Game Studios Шамс Джорджани сообщил в Discord-сервере Helldivers 2, что команда рассматривает несколько способов уменьшить размер игры. Один из них — полный отказ от поддержки HDD в пользу SSD.
По словам Джорджани, другой вариант заключается в выпуске отдельного билда Helldivers 2 в Steam, предназначенного для пользователей с SSD. При этом версия для HDD продолжит поддерживаться. Какое решение в итоге примут разработчики, пока неизвестно.
Кто-то еще ставит игрушки на hdd? Тем более новые...
на консолях ssd с 2020 года, и кто там пищал что консоли тормозят игровую индустрию, а в каком году пкшники увидели true 4k? я вот в 2017 году на xbox one x, а вы до сих пор сидите на 1080p позорных мыльных
и где там на консолях 4к? в платформерах каких-нибудь?
очередной глупый пкшник вылез который не шарит, учи матчасть и не позорься, платформер
Где ты на соснольке увидел тру 4к даже сейчас? В надписи на коробке?)
Вот бы все соревновательные игры запретили на хдд ставить
звучит как та странно. зачем дублировать контент ради ссд и шдд?
У хдд скоростя записи в разы меньше
ну и какая разница? по идее в игре наверно есть загрузка контента и должен быть выбор груить все в озу или кусками свопить на ссд.
только если уровни и ресурсы хитро запакованы и типа ресурсы нужно динамически перебирать по мере движения по уровню но это работа процессора в болшей степени думается.
Может чтоб данные были менее фрагментированными. Хрен его знает.
А кому мешает размер? У игры тонна технических проблем, которые тянутся и усугубляются с релиза, поэтому размер - последнее, что должно волновать)