Helldivers 2 могут лишить поддержки HDD, чтобы снизить размер игры

Разработчики из Arrowhead Game Studios рассказали, как пытаются решить проблему огромного размера Helldivers 2 на ПК. Сейчас кооперативный шутер занимает на компьютерах около 150 ГБ — все из-за того, что авторам приходится дублировать файлы ради игроков с HDD.

Глава Arrowhead Game Studios Шамс Джорджани сообщил в Discord-сервере Helldivers 2, что команда рассматривает несколько способов уменьшить размер игры. Один из них — полный отказ от поддержки HDD в пользу SSD.

По словам Джорджани, другой вариант заключается в выпуске отдельного билда Helldivers 2 в Steam, предназначенного для пользователей с SSD. При этом версия для HDD продолжит поддерживаться. Какое решение в итоге примут разработчики, пока неизвестно.