Helldivers 2 сохраняет боевой настрой: 2,5 миллиона игроков каждую неделю

Кооперативный шутер Helldivers 2 от студии Arrowhead продолжает удерживать внимание игроков. По словам креативного директора Йохана Пилестедта, еженедельно в игру заходят около 2,5 миллионов человек. Особенно заметен рост интереса после недавнего обновления «Сердце демократии».
В свежем патче игроки столкнулись с новой угрозой — внезапной атакой фракции Иллюминатов на Супер-Землю. Теперь бой разворачивается не только с противниками, но и с возможными последствиями: на улицах появились мирные жители, и любая ошибка может стоить победы. Также были добавлены новые виды оружия, враги и кастомизация вооружения.
С момента релиза в феврале 2024 года игра продалась тиражом свыше 15 миллионов копий и доступна на ПК и PlayStation 5.
Откуда там такой такой онлайн то // Владимир Чуйков
Неплохая игра вопреки сони, вот откуда. // Артём Борсяк
Мусор, а не игра. Баги, кривой геймплей, посредственная графика, мертвый движок, тупое руководство и т.д... В общем взрываем Супер Землю и можно удалить! // Виталий Аллояров
В среднем онлайн в стиме и не выше 50к то. На консолях не думаю что в разы больше бегает. Поэтому цифры в 2.5 миллиона звучат крайне неправдоподобно. Щас пока обнова народ побегает, потом опять разойдется) // Владимир Чуйков
Да наздоровье, я играю других не принуждаю, меньше токсиков только лучше же. // Артём Борсяк
Казалось бы при чем тут щас токсичность....😂 // Владимир Чуйков