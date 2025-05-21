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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 439 оценок

Helldivers 2 сохраняет боевой настрой: 2,5 миллиона игроков каждую неделю

butcher69 butcher69

Кооперативный шутер Helldivers 2 от студии Arrowhead продолжает удерживать внимание игроков. По словам креативного директора Йохана Пилестедта, еженедельно в игру заходят около 2,5 миллионов человек. Особенно заметен рост интереса после недавнего обновления «Сердце демократии».

В свежем патче игроки столкнулись с новой угрозой — внезапной атакой фракции Иллюминатов на Супер-Землю. Теперь бой разворачивается не только с противниками, но и с возможными последствиями: на улицах появились мирные жители, и любая ошибка может стоить победы. Также были добавлены новые виды оружия, враги и кастомизация вооружения.

В Helldivers 2 стартовало масштабное обновление "Сердце демократии" - битва переместилась на Супер-Землю

С момента релиза в феврале 2024 года игра продалась тиражом свыше 15 миллионов копий и доступна на ПК и PlayStation 5.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Откуда там такой такой онлайн то // Владимир Чуйков

1
Пользователь ВКонтакте

Неплохая игра вопреки сони, вот откуда. // Артём Борсяк

1
Пользователь ВКонтакте

Мусор, а не игра. Баги, кривой геймплей, посредственная графика, мертвый движок, тупое руководство и т.д... В общем взрываем Супер Землю и можно удалить! // Виталий Аллояров

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

В среднем онлайн в стиме и не выше 50к то. На консолях не думаю что в разы больше бегает. Поэтому цифры в 2.5 миллиона звучат крайне неправдоподобно. Щас пока обнова народ побегает, потом опять разойдется) // Владимир Чуйков

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Да наздоровье, я играю других не принуждаю, меньше токсиков только лучше же. // Артём Борсяк

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Казалось бы при чем тут щас токсичность....😂 // Владимир Чуйков