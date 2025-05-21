Helldivers 2 сохраняет боевой настрой: 2,5 миллиона игроков каждую неделю

Кооперативный шутер Helldivers 2 от студии Arrowhead продолжает удерживать внимание игроков. По словам креативного директора Йохана Пилестедта, еженедельно в игру заходят около 2,5 миллионов человек. Особенно заметен рост интереса после недавнего обновления «Сердце демократии».

В свежем патче игроки столкнулись с новой угрозой — внезапной атакой фракции Иллюминатов на Супер-Землю. Теперь бой разворачивается не только с противниками, но и с возможными последствиями: на улицах появились мирные жители, и любая ошибка может стоить победы. Также были добавлены новые виды оружия, враги и кастомизация вооружения.

С момента релиза в феврале 2024 года игра продалась тиражом свыше 15 миллионов копий и доступна на ПК и PlayStation 5.