Свежее обновление для Helldivers 2 устраняет сбои и представляет обновленный интерфейс

Команда разработчиков Arrowhead Game достаточно оперативно отреагировала на жалобы игроков о сбоях в популярном кооперативном шутере Helldivers 2. Уже сегодня игра получила очередной патч, который должен исправить критические ошибки и прочие неполадки в игре. Также это обновление улучшает пользовательский интерфейс, основываясь на отзывах сообщества.
Новый патч для Helldivers 2 обновляет игру на ПК и PS5 до версии 01.000.202. Как отмечают разработчики, данный апдейт был направлен на улучшение общей стабильности игры и ставит перед собой цель только устранить известные неполадки. Нового контента или серьезных изменений в нем не предусмотрено. Для этого разработчики готовят следующее обновление.
В обновлении 01.000.202 также был обновлен пользовательский интерфейс статистики оружия, чтобы учитывать наносимый им взрывной урон. Это сделано для того, чтобы оружие, наносящее урон взрывными снарядами, было более справедливо представлено в пользовательском интерфейсе. Ниже представлен полный список исправлений:
Исправления сбоев:
- Исправлены некоторые сбои, возникавшие при развертывании на миссии.
- Исправлены некоторые сбои, возникавшие во время извлечения и сразу после него.
- Исправлены сбои, которые могли возникнуть, если отряд развертывал большое количество оружия поддержки.
- Исправлены различные сбои, возникавшие во время игрового процесса.
- Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при использовании теплового оружия.
- Исправлены сбои, которые могли произойти, если игрок умирал во время использования реактивного ранца.
- Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при наличии большого количества врагов.
- Исправлена ошибка, которая могла возникнуть, когда игрок подбирал снежок.
- Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при выполнении задания.
- Исправлено зависание, которое могло произойти при переходе в социальное меню.
- Подбор медалей и суперкредитов больше не фиксирует игрока на месте.
В Arrowhead Game Studios заявили, что все еще продолжают работать над исправлением различных проблем, связанных с приглашениями друзей и кросс-игрой.
Незнаю , вчера играл вроде все работало хорошо. А за исправления Спасибо.