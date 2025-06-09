Демо-версия Herdling уже в Steam

Сразу после премьеры на Future Games Show, Herdling - новый проект от создателей FAR: Lone Sails, студии Okomotive - обзавёлся свежим трейлером и бесплатной демо-версией на Steam. Издаёт игру Panic (известные по Untitled Goose Game и Firewatch). Релиз Herdling ожидается летом 2025 года на Steam, Epic Games Store, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

От одиноких машин - к верным созданиям

Если вы играли в одну из частей FAR, вы знаете: сильная сторона Okomotive - атмосферный и эмоционально насыщенный сторителлинг. Herdling продолжает эту традицию, но вместо машин - теперь живые спутники: стадо любопытных гибридов коз и оленей по имени Каликорны.

В новой демо-версии игроки впервые окунутся в этот загадочный мир, поведя Каликорнов от руин заброшенного города к мрачным склонам величественной горы. Ждите меланхоличных пейзажей, тихой красоты и внезапных стадных порывов.

Безмолвное путешествие доверия и выживания

Herdling рассказывает историю безымянного пастуха и его стада в разрушенном мире, полном древних построек, туманных лесов и природных преград. Игра сочетает мягкие головоломки с испытаниями на передвижение, предлагая защищать, направлять и постепенно привязываться к своим зверушкам.

Сюжет полностью без слов - он передаётся через визуальный язык и движения, создавая эмоциональную историю о доверии, дружбе и борьбе за выживание.

Каликорны, загадки и зов вершины

По пути игрокам предстоит оттачивать навыки управления стадом, преодолевая опасности и природные испытания. Будь то прорыв через заснеженные равнины или головоломки с рельефом, цель всегда одна: достичь вершины вместе. А вот само путешествие - будет совсем не простым.