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об игре
High On Life 13.12.2022
8.1 290 оценок

Разработчики показали геймплей нового DLC к игре High on Life

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Atomicbarrel

Разработчики игры High on Life показали 9 минут геймплея нового дополнения High on Knife. Из геймплея видно, что в распоряжении игроков появится как минимум два новых оружия: бензопила и пистолет-пинбол. Как можно увидеть - у бензопилы появилась своя собственная анимация добивания, которая чем-то отдаленно напоминает Doom от id software. Помимо всего, в геймплейном ролики были продемонстрированны новые локации, на которых и развернутся действия нового дополнения.

Дополнение обещают выпустить осенью 2023 года.

8
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
XpeH_B_naJIbTo

Интересно было наблюдать за движухой синих чуваков на пистолете, чем за самим геймплеем.

4
gjxnf82

Чувствую будет весело )))

0
Гремлин666

осень, школота учиться! Хорошо!!!!!!!!!!!!

-1