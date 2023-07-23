Разработчики показали геймплей нового DLC к игре High on Life

Разработчики игры High on Life показали 9 минут геймплея нового дополнения High on Knife. Из геймплея видно, что в распоряжении игроков появится как минимум два новых оружия: бензопила и пистолет-пинбол. Как можно увидеть - у бензопилы появилась своя собственная анимация добивания, которая чем-то отдаленно напоминает Doom от id software. Помимо всего, в геймплейном ролики были продемонстрированны новые локации, на которых и развернутся действия нового дополнения.
Дополнение обещают выпустить осенью 2023 года.
Интересно было наблюдать за движухой синих чуваков на пистолете, чем за самим геймплеем.
Чувствую будет весело )))
осень, школота учиться! Хорошо!!!!!!!!!!!!