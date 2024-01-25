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Hitman: Blood Money 30.05.2006
Экшен, Стелс, От третьего лица
9.2 2 092 оценки

Hitman: Blood Money - Reprisal стала доступна для Nintendo Switch

monk70
Новости

Сегодня компания Feral Interactive объявила о выпуске игры Hitman: Blood Money — Reprisal для Nintendo Switch, которая доступна в Nintendo eShop.

Классический стелс-экшен Hitman: Blood Money выходит на Nintendo Switch с полной современной схемой управления и улучшениями качества игры, вдохновленными более поздними играми серии. Reprisal совершенствует смертоносные способности Агента 47, предоставляя игрокам дополнительные новые функции, такие как режим «Инстинкт», мини-карта и система предупреждений, которые помогут в достижении основных целей. Тщательное планирование и умелая импровизация необходимы для прохождения двенадцати миссий, которые можно повторять каждый раз, когда Агент 47 замышляет убить членов конкурирующей фирмы по убийствам «Франшиза».

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