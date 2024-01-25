Hitman: Blood Money - Reprisal стала доступна для Nintendo Switch

Он некогда ушел, чтобы вернуться. Насквозь бредовый Hitman: Contracts, где игроку приходилось «плющиться и таращиться» вместе с главным героем на протяжении всей игры, был признан самой неудачной частью в серии и почил практически сразу же после релиза. На имя президента заявление: с Blood Money этого не произойдет! Геймплей претерпел множество изменений, мелких и не очень, став при этом действительно интересным, динамичным и красивым. В IO Interactive учли, что фанатам нравятся знакомые трюки, узнаваемые персонажи и побочные мелочи, как бы невзначай вызывающие дежавю...



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