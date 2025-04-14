Hogwarts Legacy стала лидером свежего британского чарта

Hogwarts Legacy снова на вершине — в свежем британском чарте продаж игра обошла новинку Assassin’s Creed Shadows, которая на прошлой неделе возглавляла рейтинг, но теперь резко опустилась на пятую строчку. Несмотря на активные релизы и конкуренцию, волшебное приключение в мире Гарри Поттера продолжает демонстрировать впечатляющую устойчивость на рынке.

Второе и третье места заняли свежие хиты — платформер Astro Bot и файтинг Tekken 8. Обе игры пользуются высокой популярностью, что помогло им подняться в чарте. Тем временем Monster Hunter Wilds, недавно находившаяся в тройке лидеров, опустилась на четвёртое место.

В десятку также вошли проверенные хиты: Mortal Kombat 11, The Witcher 3: Wild Hunt, Elden Ring, Minecraft и Cyberpunk 2077.