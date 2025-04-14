ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.6 8 051 оценка

Hogwarts Legacy стала лидером свежего британского чарта

butcher69 butcher69

Hogwarts Legacy снова на вершине — в свежем британском чарте продаж игра обошла новинку Assassin’s Creed Shadows, которая на прошлой неделе возглавляла рейтинг, но теперь резко опустилась на пятую строчку. Несмотря на активные релизы и конкуренцию, волшебное приключение в мире Гарри Поттера продолжает демонстрировать впечатляющую устойчивость на рынке.

Второе и третье места заняли свежие хиты — платформер Astro Bot и файтинг Tekken 8. Обе игры пользуются высокой популярностью, что помогло им подняться в чарте. Тем временем Monster Hunter Wilds, недавно находившаяся в тройке лидеров, опустилась на четвёртое место.

В десятку также вошли проверенные хиты: Mortal Kombat 11, The Witcher 3: Wild Hunt, Elden Ring, Minecraft и Cyberpunk 2077.

  1. Hogwarts Legacy
  2. Astro Bot
  3. Tekken 8
  4. Monster Hunter Wilds
  5. Assassin’s Creed Shadows
  6. Mortal Kombat 11
  7. The Witcher 3: Wild Hunt
  8. Elden Ring
  9. Minecraft
  10. Cyberpunk 2077
20
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
R01Adil

Хочется ремейк старых игр про Гарри Поттера

1
sapov

Так там годных игр то и нету по факту. И Легаси как игра так себе

2
Xarrisaf

Только не сейчас, а лет через пять.

Jeliya Jam

Протестное голосование зашло слишком далеко)

JackReacher

Так Гарри Повар - национальное достояние в Британии, ничего удивительно. Да и игра залипательная для фанатов