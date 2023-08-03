Hogwarts Legacy ворвалась в мировые чарты продаж ©

Во всем мире и на многих цифровых площадках наконец-то запустились летние распродажи с приятными скидками на новинки этого года. Сниженную цену получило огромное количество уже вышедших игр, но больше всего от этого явно выиграло творение Avalanche Software и Warner Bros. Их магический экшен с открытым миром Hogwarts Legacy вновь вернулся на топовые места в мировых чартах продаж.

Согласно подсчетам аналитиков, во время летней распродажи Hogwarts Legacy получила незначительное снижение цены. Скидку на игру составили всего от 20% до 40% в некоторых розничных магазинах, однако это дало огромный толчок к глобальным продажам игры. Лучше всего рост проданных копий Hogwarts Legacy виден в чарте Великобритании, где продажи игры выросли на 72%. Волшебный экшен обошел несколько более свежих новинок и разместился сразу на второй строчке чарта.

Вот как выглядит полный список британского чарта продаж с 24 по 29 июля:

FIFA 23 Hogwarts Legacy Pikmin 4 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Mario Kart 8 Deluxe LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Mortal Kombat 11 Ultimate Minecraft (Switch) Call Of Duty: Modern Warfare II GTA V

При этом продажи Hogwarts Legacy возросли и в остальном мире. Аналитики отмечают высокий спрос у игроков в Европе, США и даже Азии. Кроме этого, игра стала возвращаться в тренды цифровых магазинов, благодаря летним скидкам. Согласно официальной информации, общие продажи игры составляют 15 миллионов копий; весьма вероятно, к осени это количество возрастет до 20 миллионов.