Опубликован релизный трейлер летнего обновления Hogwarts Legacy

Сегодня Warner Bros. Games объявила, что обновление летнее обновление 2024 года Hogwarts Legacy официально доступно на всех платформах для игроков, у которых есть игра. Обновление включает в себя совершенно новый фоторежим, новый и ранее эксклюзивный контент, исправления ошибок и обновления драйверов ПК, а также возможность сброса талантов, которая позволяет игрокам экспериментировать с различными сборками и стилями игры. По такому случаю компания выпустила официальный релизный трейлером обновления.

В обновление включен квест Haunted Hogsmeade Shop Quest, который был эксклюзивным для игроков на PlayStation, а теперь доступен на всех платформах. Игроки смогут пройти этот уникальный квест и получить связанные с ним награды, такие как наряд щеголеватого лавочника и право собственности на собственный магазин в Хогсмиде. Ранее эксклюзивный ездовой Ониксовый гиппогриф и рецепт зелья Феликс Фелицис теперь доступны всем игрокам, как и совершенно новое пальто Азкабана, костюм узника Азкабана, очки, которые выжили, и лавандовая метла Бореалис.

С новым фоторежимом игроки смогут создавать и делать собственные скриншоты в игре с широким спектром настроек, включая экспозицию, контрастность, наклон камеры, масштабирование, глубину резкости и поле зрения. Время суток и сезон также можно настраивать в фоторежиме, как и позы персонажей с несколькими вариантами для стоячих и сидячих поз. Кроме того, игроки могут удалять пользовательский интерфейс и неигровых персонажей и настраивать свои скриншоты с помощью тем домов и персонажей, рамок, гербов и различных фильтров.

Hogwarts Legacy вышла на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК 10 февраля 2023 года, на PlayStation 4 и Xbox One 5 мая 2023 года и на Nintendo Switch 14 ноября 2023 года.