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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.5 6 700 оценок

Опубликован релизный трейлер летнего обновления Hogwarts Legacy

monk70
Новости

Сегодня Warner Bros. Games объявила, что обновление летнее обновление 2024 года Hogwarts Legacy официально доступно на всех платформах для игроков, у которых есть игра. Обновление включает в себя совершенно новый фоторежим, новый и ранее эксклюзивный контент, исправления ошибок и обновления драйверов ПК, а также возможность сброса талантов, которая позволяет игрокам экспериментировать с различными сборками и стилями игры. По такому случаю компания выпустила официальный релизный трейлером обновления.

В обновление включен квест Haunted Hogsmeade Shop Quest, который был эксклюзивным для игроков на PlayStation, а теперь доступен на всех платформах. Игроки смогут пройти этот уникальный квест и получить связанные с ним награды, такие как наряд щеголеватого лавочника и право собственности на собственный магазин в Хогсмиде. Ранее эксклюзивный ездовой Ониксовый гиппогриф и рецепт зелья Феликс Фелицис теперь доступны всем игрокам, как и совершенно новое пальто Азкабана, костюм узника Азкабана, очки, которые выжили, и лавандовая метла Бореалис.

С новым фоторежимом игроки смогут создавать и делать собственные скриншоты в игре с широким спектром настроек, включая экспозицию, контрастность, наклон камеры, масштабирование, глубину резкости и поле зрения. Время суток и сезон также можно настраивать в фоторежиме, как и позы персонажей с несколькими вариантами для стоячих и сидячих поз. Кроме того, игроки могут удалять пользовательский интерфейс и неигровых персонажей и настраивать свои скриншоты с помощью тем домов и персонажей, рамок, гербов и различных фильтров.

Hogwarts Legacy вышла на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК 10 февраля 2023 года, на PlayStation 4 и Xbox One 5 мая 2023 года и на Nintendo Switch 14 ноября 2023 года.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Adbraxas

А очень частые вылеты игры после обновления, тоже часть летнего обновления? Игра крашится спустя 5-10 минут после запуска.

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KANSERVATOR

всё будет хорошо, просто подожди недельку

0
Matavashi

У меня она и до обновы вылетала каждые 5 минут, сначала думал из за руссификатора, потом поставил чистую, все равно вылетает. Думал может из за генерации кадров, вырубил, все равно вылетает. Файл подкачки докинул к 32 гб озу, все равно вылетает, хотя на релизе играл и все было норм, видимо с крайними патчами что то намудрили.

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EvgeniiV Matavashi

У меня тоже самое и также думал, от русификации, генерации кадров, не понимаю короче, заново сегодня скачал патч установлю этот и попробую

0