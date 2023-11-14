Открытый мир в Hogwarts Legacy для Switch перестал быть бесшовным

Согласно новому сравнительному видео, версия Hogwarts Legacy для Switch обойдется без цельного открытого мира. После многочисленных переносов игра наконец-то вышла на гибридной консоли, и YouTube-канал SwitchUp опубликовал видео, демонстрирующее сравнение с другими версиями.
Обозреватели отметили, что, в целом, Hogwarts Legacy на Switch «работает достаточно хорошо», хотя графика, по понятным причинам, получилась не такой впечатляющей, как на более мощных платформах. Главным же недостатком авторы ролика назвали утрату бесшовного открытого мира. В частности, когда игрок входит в Хогсмид, ему приходится лицезреть экран загрузки на протяжении 30-50 секунд. Также отмечается, что в то время как другие версии позволяют вам заходить в магазины прямо с улицы Хогсмида, на Switch появляется очередной экран загрузки.
Ужасно
Шутки в комментариях про Старфилд через 3... 2... 1...
... и полетели минусы (ножи). Ну а если честно... Если сюжет интересен и его можно выполнить в одной локации, а затем перейти в другую для его продолжения... То загрузку можно и потерпеть, заодно отдохнуть глазами. На моей памяти первая игра где можно было вернутся на предыдущую локацию была Red Faction, атакже репвая игра где можно было прорыть себе обходной путь.