Приключенческий хоррор Hollow Cocoon выйдет 7 декабря

Приключенческий хоррор Hollow Cocoon, действие которого происходит в 1980-х годах в Японии, выйдет на ПК в Steam 7 декабря, сообщил разработчик NAYUTA STUDIO. Демо-версия доступна уже сейчас. Предметы, полученные в демо-версии, например «Выигрышные билеты», можно будет перенести в полную версию игры после ее запуска.
Почувствуйте себя Минато Дзимба, студентом колледжа, который возвращается в родной город своей матери после того, как получил известие о том, что его бабушка находится в критическом состоянии. Спрячьтесь от монстра и соберите важные улики, чтобы разгадать леденящую душу правду, скрывающуюся под поверхностью.
Минато Дзимба, студент университета, живет вдали от родителей в городском пансионате. Однажды ночью Минато получает тревожные новости от своего отца Эйдзи. Бабушка Минато по материнской линии, Кину Мияма, находится в критическом состоянии. Он отправляется в путешествие в Ичиносе, деревню глубоко в горах, где родилась его мать.
Минато не видел свою бабушку более десяти лет и питает к ней глубокую обиду. Она отказалась даже присутствовать на похоронах собственной дочери, что еще больше усилило презрение Минато. Пока автобус грохочет по проселочной дороге, Минато вспоминает свой единственный разговор с бабушкой. Небо краснеет в сумерках, а горы отбрасывают зловещую тень. Минато оказывается в этом доме. Там он попадает в ужасающую ситуацию с шокирующей правдой.