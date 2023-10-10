Приключенческий хоррор Hollow Cocoon выйдет 7 декабря

Вас ждёт путешествие в Японию 80-х годов. Под вашим управлением находится студент по имени Минато Дзинба, который получает тревожное известие — его бабушка по материнской линии находится при смерти. Вы отправляетесь в Итиносэ — уединённую горную деревушку, где росла ваша мать. Но вы не чувствуете к бабушке никакой любви — вы разругались с ней после того, как она не явилась на похороны вашей матери.

Вам предстоит погрузиться в историю с четырьмя разными финалами. Ваш выбор определит судьбу героя и его отношения с другими персонажами.

Вы можете выбрать уровень сложности, который подходит вам. Будь то лёгкий режим для тех, кто хочет наслаждаться историей, или сложный режим для тех, кто ищет вызов, игра предлагает вам разные варианты.