Приключенческий хоррор Hollow Cocoon выйдет на ПК в декабре

Хоррор Hollow Cocoon выйдет на ПК через Steam в декабре, сообщила компания-разработчик NAYUTA STUDIO. Демоверсия игры будет доступна 9 октября.
Hollow Cocoon - это приключенческая игра с видом от первого лица, действие которой разворачивается в Японии 1980-х годов.
Станьте на место Минато Дзинба, студента колледжа, который возвращается в родной город к своей матери, получив известие о том, что его бабушка находится в критическом состоянии. Спрячьтесь от чудовищ и соберите важные улики, чтобы разгадать леденящую душу правду, скрывающуюся под землей.