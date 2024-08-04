Вышел Homeless - хоррор про бездомного людоеда с графикой на UE5

Команда Darkphobia Games выпустила психологический хоррор Homeless. Он доступен в российском Steam по цене 280 рублей, но перевода на русский нет.

События игры происходят в Нью-Йорке 90-х. Главный герой, охранник метро по имени Альберт, во время смены сталкивается со странным высоким человеком.

Сначала протагонист принимает незнакомца за обычного бездомного, но вскоре осознает, что перед ним жестокий каннибал по прозвищу «Стервятник». Чтобы выжить и остановить людоеда, геймерам предстоит проверять систему видеонаблюдения, патрулировать местность, решать головоломки и иногда применять огнестрельное оружие.

Новинка разработана на движке Unreal Engine 5 двумя энтузиастами. На момент написания материала рейтинг Homeless в Steam еще не сформирован из-за малого числа рецензий.

В декабре 2023-го Darkphobia Games выпустила хоррор Graveyard Shift. У него 338 обзоров — 74% из них положительные.