Клэр и Ампурелла в трогательном трейлере Honkai: Nexus Anima

HoYoverse представила новый трейлер Honkai: Nexus Anima под названием Nexus Bond Test, приуроченный к старту первого бета-теста игры. Ролик уже доступен на официальном YouTube-канале и демонстрирует фирменное сочетание эмоциональной истории и яркой анимации.

В центре внимания — Клэр и её необычная спутница Ампурелла, похожая на изящный шелковый зонтик. Она становится для героини не только защитой от дождя, но и символическим укрытием от жизненных трудностей. Несмотря на то, что сама Ампурелла не любит мокнуть, ради подруги она готова терпеть неудобства.

Эта трогательная сцена подчеркивает сильную эмоциональную составляющую проекта и раскрывает глубину связей между персонажами.

Одновременно с премьерой трейлера HoYoverse сообщила, что все письма с подтверждением участия в тестировании были разосланы. Сервер Nexus Bond уже открыт для избранных игроков, а проверить доступ можно на официальном сайте игры.

Honkai: Nexus Anima продолжает расширять вселенную HoYoverse, совмещая душевные истории и зрелищный визуальный стиль.