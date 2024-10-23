Для Honkai: Star Rail вышло крупное обновление 2.6

В Honkai: Star Rail вышло обновление 2.6 под названием «История смуты на Пуньяконии», которое принесло массу нового контента. Сюжет переносит игроков на Пенаконию, где пассажиры Галактического экспресса становятся слушателями Академии оригами. В академии проходят праздничные мероприятия по случаю начала учебного года, и игроки смогут встретить новых персонажей и поучаствовать в интересных событиях. Среди активностей — музыкальные выступления и вступление в различные клубы.

Обновление 2.6 также добавляет нового персонажа — Раппу, которая принадлежит к фракции эрудиции и обладает стихией мнимого. Раппа называет себя ниндзей и увлекается граффити, что придает ей уникальный шарм и характер. Игроки смогут познакомиться с этим необычным героем и исследовать её способности в бою.

С обширным списком исправлений и дополнений вы можете ознакомиться вот здесь