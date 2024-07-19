Honkai: Star Rail обзавелась промокодами и трейлером патча 2.4

Авторы RPG Honkai: Star Rail сообщили о содержании предстоящего обновления 2.4, представили новый трейлер и раскрыли временные промокоды для игроков.

Завершился стрим с разработчиками RPG Honkai: Star Rail, посвященный обновлению 2.4 «Поединок под лазурным небосводом». В рамках мероприятия был продемонстрирован трейлер патча и рассказано о предстоящих изменениях в игре.

Патч внесет в игру новых персонажей – Юньли и Цзяоцю, различные ивенты, миссии, опасных врагов, световые конусы и альтернативную версию героини Март 7.

Также были представлены новые промокоды и трейлер патча 2.4. Следующие баннеры будут включать персонажей: Юньли, Хохо, Юйкун, Ханья, Рысь, Цзяоцю, Черный лебедь, Хук, Гуйнайфэнь, Арлан.

Кроме того, были раскрыты временные промокоды от компании HoYoverse, которые можно активировать до 20 июля:

NS3ELGCC64LF – 50000 кредитов, 100 Звездного Нефрита; ZA2FMHCD6553 – 100 единиц Звездного Нефрита, 5 Путеводителей путешественника;

QSKF4GUV6ML7 – 100 единиц Звездного Нефрита, 4 Очищенного эфира.

Выход обновления 2.4 запланирован на 31 июля 2024 года.