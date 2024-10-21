Раппа в новом музыкальном трейлере Honkai: Star Rail

Разработчики Honkai: Star Rail из HoYoverse выпустили новый трейлер, посвященный персонажу по имени Раппа. На этот раз это музыкальный клип, в котором звучит песня, исполненная популярной японской певицей Reol.

Раппа это 5ти звездочная рэперша-ниндзя и её путь Эрудиция и в бою она наносит Мнимый урон.

Охотясь за злом, использую ниндзюцу. Под моей защитой все слабые спасутся. Мой проигрыш — это фэйк! No Dazzle, No Break!

Это подчеркивает боевой настрой и силу персонажа, а также его готовность защищать слабых. Баннер Раппы появится в игре уже 23 октября 2024 года.