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Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged 19.10.2023
6 19 оценок

Релизный трейлер Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged

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monk70
Новости

Milestone и Mattel, Inc. объявили сегодня о выпуске игры Hot Wheels Unleashed 2 — Turbocharged, доступной для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в Steam и Epic Games Store. Совершенно новая игровая механика для исследования различных ландшафтов, новые типы транспортных средств с уникальными преимуществами и широкий спектр режимов одиночной и многопользовательской игры сделают путешествие игроков в мир Hot Wheels более захватывающим, чем когда-либо, где скорость, навыки и творчество объединяются.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Ashley_Star

Игра вообще без русского языка, в отличие от первой части.

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