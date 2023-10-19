Релизный трейлер Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged

Milestone и Mattel, Inc. объявили сегодня о выпуске игры Hot Wheels Unleashed 2 — Turbocharged, доступной для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в Steam и Epic Games Store. Совершенно новая игровая механика для исследования различных ландшафтов, новые типы транспортных средств с уникальными преимуществами и широкий спектр режимов одиночной и многопользовательской игры сделают путешествие игроков в мир Hot Wheels более захватывающим, чем когда-либо, где скорость, навыки и творчество объединяются.
Продолжение гоночной игры Hot Wheels Unleashed.
В Turbocharged вы можете выбрать из более чем 130 разных транспортных средств, включая не только оригинальные модели Hot Wheels, но и монстр-траки и мототехнику. Каждое из них имеет свои особенности и характеристики, которые можно улучшать с помощью специальной системы навыков. Так вы сможете адаптировать свой стиль вождения под любую ситуацию на трассе.
Гонки проходят в пяти новых местах, от пригородного дома до мини-гольфа в стиле Дикого Запада. Каждая локация имеет свои особенности и секреты, которые вы можете открывать по ходу игры. Также вас ждут новые типы поверхностей, такие как трава, песок и другие препятствия, которые влияют на поведение машины. Не забывайте об этом, когда выбираете свой транспорт.
Теперь вы можете не только дрифтовать и использовать ускорение, но и делать боковые рывки и одинарные или двойные прыжки. Это позволит вам обгонять соперников, отталкивать их с трассы или избегать препятствий. А ещё вы можете находить новые скрытые пути и короткие маршруты.
Процессор: Intel Core i5-4590 / AMD FX-4350
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon RX 460
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 30 ГБ
DirectX: 11.0
Процессор: Intel Core i9-9900k / AMD Ryzen 7 2700X
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / AMD Radeon RX 6800 XT
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 30 ГБ
DirectX: 11.0
Игра вообще без русского языка, в отличие от первой части.