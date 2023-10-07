Похоже, Hotline Miami 1 и 2 выйдут на PS5 ©

Похоже, обе части Hotline Miami вскоре выйдут на PS5. В широко известные шутеры с видом сверху, конечно, уже можно играть на консолях текущего поколения благодаря обратной совместимости, хотя, похоже, разработчик Dennaton Games и издатель Devolver Digital также готовят собственные выпуски.

Как заметил Gematsu в Твиттере, на Exophase появились трофеи версий Hotline Miami и Hotline Miami 2: Wrong Number для PS5, что указывает на то, что анонс и выпуск портов текущего поколения для этих двух игр могут быть близки. Предположительно, Xbox Series X/S также получит порты, и, предположительно, они появятся в виде коллекции Hotline Miami Collection, которая первоначально была выпущена для Nintendo Switch в 2019 году и для Xbox One в следующем году.

Учитывая широкую любовь и обожание, которыми игры Hotline Miami продолжают пользоваться спустя более десяти лет с момента создания серии, это наверняка станет захватывающей новостью для очень многих игрков. Сколько времени пройдет, прежде чем будет сделано официальное объявление – при условии, что обе игры действительно получат порты текущего поколения – еще неизвестно.