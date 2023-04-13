Новое дополнение превращает House Flipper в симулятор фермы

Разработчики из Frozen Way и Frozen District сообщили о выходе долгожданного дополнения House Flipper — Farm. Это всеобъемлющее дополнение к игре-симулятору уже доступно в Steam.
Погрузитесь в идиллическую сельскую местность, окунитесь в ее очарование и займитесь всеми обычными аспектами фермерской жизни. Наслаждайтесь широким спектром новых видов сельскохозяйственных культур и выращивайте их. Обильный урожай поможет вам позаботиться о ваших животных, таких как овцы, коровы, лошади или альпаки... вы можете выбрать своих компаньонов из множества пород! Если вы обеспечите им прекрасные условия жизни и счастья, они отплатят вам бесконечной любовью и сделают вашу жизнь более радостной.
Если вы чувствуете, что вам нужен еще более глубокий вдох свободы, не стесняйтесь оседлать одного из своих скакунов и немного покататься верхом. Почувствуйте, как ветер развевает ваши волосы, насладитесь видом на Сансет-Медоуз и расслабьтесь. Если вы предпочитаете проводить время более активно, попробуйте свои силы в прыжках через препятствия.
Вас наверняка удивят радости загородной жизни, но не забывайте, что вы не просто фермер. Вы — Флиппер — незаменимая строительная бригада из одного человека. Похоже, вашим новым соседям нужен кто-то вроде вас, чтобы помочь им и их животным. Так что погрузитесь в мир ремонта дома, изучите совершенно новую механику, добавленную в игру, и овладейте различными навыками, выполняя новые увлекательные квесты.
House Flipper – Farm DLC предлагает набор функций:
- 10 уникальных увлекательных новых квестов
- 9 домов, которые нужно отремонтировать и украсить
- 3 пустых участка
- 7 сельскохозяйственных животных: коровы, овцы, лошади, альпаки, куры, козы и свиньи.
- 6 сельскохозяйственных культур и 5 продуктов животного происхождения
- 6 новых инструментов
- более 1500 новинок.
House Flipper – Farm DLC также включает в себя новые инструменты и механики:
- Инструмент архитектора — позволяет строить пристройки и крыши дома.
- Дрон — позволяет делать захватывающие снимки с воздуха и поливать растения.
- Крюк для захвата — позволяет забираться на высокие места и работать оттуда
- Покрасочный пистолет – позволяет быстрее и удобнее красить наружные стены.
- Бензопила — позволяет быстрее рубить деревья.
- Замена и ремонт крыш
- Верховая езда
- Выращивание сельскохозяйственных культур, включающее покупку и посадку семян, полив, сбор урожая и возможную продажу созревшего урожая.
- Разведение сельскохозяйственных животных
- Динамическая система погоды
- Возможность загрузить собственный плейлист песен на радио
Вот такая "Веселая Ферма" мне нравиться)