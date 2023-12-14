House Flipper 2 добралась до релиза на ПК

Сегодня знаменательный день для любителей игр-симуляторов: Frozen District объявила о выпуске House Flipper 2, долгожданного продолжения получившего признание критиков симулятора ремонта и дизайна дома House Flipper. Сиквел обещает переопределить игровой ландшафт благодаря усовершенствованной графике, более сложной игровой механике и беспрецедентному набору возможностей настройки. House Flipper 2 выйдет на PlayStation и Xbox 21 марта 2024 года.
В House Flipper 2 игроки погружаются в ремонт домов, превращая заброшенные поместья в потрясающие дома. В этом продолжении представлены новые функции, в том числе сложные инструменты для ремонта, более широкий выбор материалов и мебели, а также совершенно новый режим «песочницы». Игроки испытают удовлетворение от смены домов, одновременно справляясь со сложностями тайм-менеджмента, составления бюджета и требований клиентов.
Ценник, конечно иди убейся)