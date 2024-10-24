Знаменитый убийца из "Крика" пожаловал в Hunt: Showdown 1896

В Hunt: Showdown 1896 появился неожиданный, но очень знаменитый гость. Разработчики выпустили дополнение Ghost Face Rampage, которое позволяет игрокам примерить жуткую маску культового маньяка из серии фильмов «Крик».

Вместе с новым охотником в игру добавили и тематический арсенал. Любителям бесшумных убийств точно придётся по душе винтовка «Цыц» (модифицированный Frontier 73C с глушителем) и пистолет «Тихоня» (Bornheim №3, тоже с глушителем). А для тех, кто предпочитает действовать наверняка и без лишнего шума, приготовили жутковатый нож с говорящим названием «Отнимающий жизнь».

Дополнение уже доступно для игроков на ПК и консолях текущего поколения — PS5 и Xbox Series S/X.