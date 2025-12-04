Hytale не выйдет в Steam на старте раннего доступа: разработчики объяснили стратегию

Студия Hypixel Studios подтвердила: Hytale не появится в Steam при запуске раннего доступа 13 января. Причина — желание избежать негативных отзывов от неподготовленных игроков. Разработчики считают, что на раннем этапе важно получить конструктивную обратную связь, а не поток критики от пользователей, которые не понимают, что игра ещё далеко от релизного состояния.

Ранее проект был закрыт Riot Games, однако команда-автор спасла игру и вернула её к активной разработке. Базовая версия Hytale будет стоить 19,99 долларов, и приобрести её можно будет только на PC. На сайте игры исполнительный директор Патрик «Лайалл» Дербик объяснил, что Steam всё ещё рассматривается как возможная платформа, но вовсе не обязательная.

Команда хочет сосредоточиться на улучшении игры и взаимодействии с игроками в контролируемой среде. Позднее Hytale может выйти в Steam, однако сейчас задача — сформировать здоровое ядро сообщества.

В планах также релиз на консолях, но это произойдёт после раннего доступа, поскольку требует серьёзной работы над серверной инфраструктурой. Мобильная версия остаётся под вопросом — Hypixel Studios всё ещё изучает, возможно ли её реализовать.

Hytale разрабатывается с 2015 года и воспринимается как духовный наследник Minecraft, но с заметно более выраженными RPG-элементами. Отказ от Steam на старте — рисковый, но осознанный шаг, который может помочь игре сформироваться без давления завышенных ожиданий.