Геймдиректор ILL поделился подробностями о многообещающем хорроре

Геймдиректор Team Clout Максим Верехин поделился свежими подробностями о многообещающем хорроре ILL. По его словам, игра делает акцент на реализм, особенно в плане физики и поведения противников.

Главной «фишкой» ILL станет система расчленения, которую Верехин назвал «самой реалистичной в индустрии». Врагов можно будет разрубать на части, и это не просто зрелищный эффект — каждый урон влияет на поведение монстров. Получив травму, они начнут менять тактику, использовать окружение и даже впадать в ярость.

Важную роль в атмосфере ILL сыграют звук и искусственный интеллект. Враги будут реагировать на действия игрока, а игрок — на каждый шорох в мрачных коридорах. Разработка началась в 2021 году, позже к работе подключилась студия Mundfish. Дата релиза пока не объявлена, но ILL готовится к выходу на PC, PS5 и Xbox.