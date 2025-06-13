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ILL 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
8.3 243 оценки

Геймдиректор ILL поделился подробностями о многообещающем хорроре

butcher69 butcher69

Геймдиректор Team Clout Максим Верехин поделился свежими подробностями о многообещающем хорроре ILL. По его словам, игра делает акцент на реализм, особенно в плане физики и поведения противников.

Главной «фишкой» ILL станет система расчленения, которую Верехин назвал «самой реалистичной в индустрии». Врагов можно будет разрубать на части, и это не просто зрелищный эффект — каждый урон влияет на поведение монстров. Получив травму, они начнут менять тактику, использовать окружение и даже впадать в ярость.

Важную роль в атмосфере ILL сыграют звук и искусственный интеллект. Враги будут реагировать на действия игрока, а игрок — на каждый шорох в мрачных коридорах. Разработка началась в 2021 году, позже к работе подключилась студия Mundfish. Дата релиза пока не объявлена, но ILL готовится к выходу на PC, PS5 и Xbox.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
6363

Мандфиш им помогает, поэтому все будет хорошо, очень жду. Надеюсь на релизе будет русская озвучка. пока она не заявлена.

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BAD WOLF 384

После релиза станет ясно что удалось реализовать а что нет.

Sir Patrik

А что реализовать не удалось🤣🤣🤣👍