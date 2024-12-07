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inFamous: Second Son 21.03.2014
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.2 892 оценки

Эмулятор shadPS4 научился запускать Infamous: Second Son

AceTheKing
Новости

Эмулятор shadPS4 научился запускать еще один эксклюзив от Sony - на этот раз пользователям удалось запустить Infamous: Second Son.

shadPS4 корректно справляется с катсценами. Кроме того, с помощью эмулятора появилась возможность опробовать и сам геймплей: правда графика определенно требует дальнейших доработок - многие шейдеры в игре отображаются некорректно. Тем не менее, это очень серьезный прогресс в эмуляции данной игры.

Infamous: Second Son вышла на PS4 в 2014 году.

shadPS4 - эмулятор PlayStation 4
36
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
LIMITRON
12
Ang Dark

Не пойму почему инфеймос хейтят, мне она показалась лучше прототипа.

5
Кроллег

Её помоят за то, что она стала хуже первой части. А если сравнивать с прототипом, то second son явно получше будет.

3
Gauguin

Она всегда была лучше Прототипа. Со времён первой части, когда Прототип провалился, а Инфеймос стал "Прототипом здорового человека". Ко второму сыну это не относится, проходняк, но всё ещё лучше прототипа.

2
vassekeron2123

Отход от изначально завершённой двулогии с дополнениями где концовка закрывала все дальнейшие намёки на продолжения

3
real19911

ее хейтят за то, что в те времена больше ничего другого не было, выпусти ее сейчас, она нафиг никому не нужна будет толком среди других игр

-2
ugf16349

Эмм... а тебя не смущает что, прототип это мясорубка, а инфеймос нет? Это две разные игры.
Они практически вместе вышли, прототип через месяц выпустили.

2
Кирилл Бледный228

мечтаю пройти еще раз Ласт гардиан, но уже на эмуляторе, т.к. на пс4 это было больно, 700р разрешение и лютейшие просадки до 15фпс почти всю игру. но даже так, она остается для меня лучшим и единственным норм экзом из всех

1
Пользователь ВКонтакте

Мда очень жёсткий прогресс // Виктор Проскоков

0
real19911

за месяц бладборн от главного меню до полностью играбельной дошел, надеюсь ты не тупой и с сарказмом написал

4
Пользователь ВКонтакте

на бладборн посмотри, от главного меню до полной играбельности 1 месяц, твое мдаканье тут не к месту // Игорь Байкалов

1
Trilemma real19911

Это что снизу твой бот ?

2
real19911 Trilemma

это мой коммент из вк

0
No more drugs real19911

Мдаааа, особенно с учётом того, что игре 10 лет, офигенный прогресс)

-3
vladislavshits

Ура, это не фейк, хотя жаль что 3 бога войны не завезли...

0
real19911

он на rpcs 3 уже давно играется

0
MadDarkGuard

Ох, неужели вам так нужно это старье с консолей, у меня всегда были и ПК и консоли, сейчас пс3 и пс5 стоят, так я некоторые типа ожидаемые игры на ПК даже и не поиграл ещё)) Вроде этого вот инфамоуса. Да тот же бладборн, согласен, он был очень хорош в свое время и я его прошел на плашку, но сейчас он уже очень устарел, как и первый дарксоулс, играть в него это если только понастольгировать)

0
ugf16349

Устарел, не устарел. Это твоё субъективное никому не нужное мнение, не все успели сыграть. Твой совет никому не нужен. Игры не имеют срок годности.

0
GraF68ru

о да, это была веселая дрочилка открытого мира, особенно если всех втыкать. Щас бы всю серию на актуальные платформы без пердолинга...

0
Jestеr

До сих пор выглядит достойно несмотря на дату выпуска. Есть даже что-то вроде 60 кадров на базовой ps4.

0
Kalpachok

Почему на эмулятор до сих пор не перенесли P.T.

0
Slipnot6

А можно просто бладборн доделать?

0
ugf16349

Пока другие игры исправляются, значит и бладборн улучшается. Так что нет, так не работает. Либо наоборот, бладборн улучшили, а инфеймос запустилась из-за улучшение бладборна.

0
Unicorling

На пс4 у неё так себе фпс был

0
nOD nJD

Все эти эмуляторы мошенничество и работают по принципу в 240 фпс на 1050ти, но сами разрабы добавляют в эмуляторы настройки игры при которых она не работает, из за этого игры и не работают хотя их релаьная производительность 240 фпс в 8к, что делать? Подать в суд и пусть проверят весь код, и сони и икс бокс конфискуют и посадят

-5
ugf16349

Сам понял что, ты написал? Я нет. Иди прими таблетки, а еще лучше убейся об стенкой. Твой коммент выходит за пределы маразма.

0