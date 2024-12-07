Эмулятор shadPS4 научился запускать Infamous: Second Son

Эмулятор shadPS4 научился запускать еще один эксклюзив от Sony - на этот раз пользователям удалось запустить Infamous: Second Son.

shadPS4 корректно справляется с катсценами. Кроме того, с помощью эмулятора появилась возможность опробовать и сам геймплей: правда графика определенно требует дальнейших доработок - многие шейдеры в игре отображаются некорректно. Тем не менее, это очень серьезный прогресс в эмуляции данной игры.

Infamous: Second Son вышла на PS4 в 2014 году.