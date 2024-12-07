Эмулятор shadPS4 научился запускать Infamous: Second Son

Эмулятор shadPS4 научился запускать еще один эксклюзив от Sony - на этот раз пользователям удалось запустить Infamous: Second Son.
shadPS4 корректно справляется с катсценами. Кроме того, с помощью эмулятора появилась возможность опробовать и сам геймплей: правда графика определенно требует дальнейших доработок - многие шейдеры в игре отображаются некорректно. Тем не менее, это очень серьезный прогресс в эмуляции данной игры.
Infamous: Second Son вышла на PS4 в 2014 году.
Не пойму почему инфеймос хейтят, мне она показалась лучше прототипа.
Её помоят за то, что она стала хуже первой части. А если сравнивать с прототипом, то second son явно получше будет.
Она всегда была лучше Прототипа. Со времён первой части, когда Прототип провалился, а Инфеймос стал "Прототипом здорового человека". Ко второму сыну это не относится, проходняк, но всё ещё лучше прототипа.
Отход от изначально завершённой двулогии с дополнениями где концовка закрывала все дальнейшие намёки на продолжения
ее хейтят за то, что в те времена больше ничего другого не было, выпусти ее сейчас, она нафиг никому не нужна будет толком среди других игр
Эмм... а тебя не смущает что, прототип это мясорубка, а инфеймос нет? Это две разные игры.
Они практически вместе вышли, прототип через месяц выпустили.
мечтаю пройти еще раз Ласт гардиан, но уже на эмуляторе, т.к. на пс4 это было больно, 700р разрешение и лютейшие просадки до 15фпс почти всю игру. но даже так, она остается для меня лучшим и единственным норм экзом из всех
Мда очень жёсткий прогресс // Виктор Проскоков
за месяц бладборн от главного меню до полностью играбельной дошел, надеюсь ты не тупой и с сарказмом написал
на бладборн посмотри, от главного меню до полной играбельности 1 месяц, твое мдаканье тут не к месту // Игорь Байкалов
Это что снизу твой бот ?
это мой коммент из вк
Мдаааа, особенно с учётом того, что игре 10 лет, офигенный прогресс)
Ура, это не фейк, хотя жаль что 3 бога войны не завезли...
он на rpcs 3 уже давно играется
Ох, неужели вам так нужно это старье с консолей, у меня всегда были и ПК и консоли, сейчас пс3 и пс5 стоят, так я некоторые типа ожидаемые игры на ПК даже и не поиграл ещё)) Вроде этого вот инфамоуса. Да тот же бладборн, согласен, он был очень хорош в свое время и я его прошел на плашку, но сейчас он уже очень устарел, как и первый дарксоулс, играть в него это если только понастольгировать)
Устарел, не устарел. Это твоё субъективное никому не нужное мнение, не все успели сыграть. Твой совет никому не нужен. Игры не имеют срок годности.
о да, это была веселая дрочилка открытого мира, особенно если всех втыкать. Щас бы всю серию на актуальные платформы без пердолинга...
До сих пор выглядит достойно несмотря на дату выпуска. Есть даже что-то вроде 60 кадров на базовой ps4.
Почему на эмулятор до сих пор не перенесли P.T.
А можно просто бладборн доделать?
Пока другие игры исправляются, значит и бладборн улучшается. Так что нет, так не работает. Либо наоборот, бладборн улучшили, а инфеймос запустилась из-за улучшение бладборна.
На пс4 у неё так себе фпс был
Все эти эмуляторы мошенничество и работают по принципу в 240 фпс на 1050ти, но сами разрабы добавляют в эмуляторы настройки игры при которых она не работает, из за этого игры и не работают хотя их релаьная производительность 240 фпс в 8к, что делать? Подать в суд и пусть проверят весь код, и сони и икс бокс конфискуют и посадят
Сам понял что, ты написал? Я нет. Иди прими таблетки, а еще лучше убейся об стенкой. Твой коммент выходит за пределы маразма.