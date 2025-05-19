Разработчики Infinity Nikki извинились за неудачное обновление и пообещали исправления

Команда Infinity Nikki официально извинилась перед игроками за серьёзные проблемы, возникшие после выхода обновления 1.5, также известного как «Сезон пузырей». Вместо обещанных улучшений и нового контента, патч вызвал волну негативных отзывов в Steam — пользователи столкнулись с техническими сбоями, ошибками и спорными изменениями в монетизации.

Infinity Nikki — это красочная игра-одевалка с элементами ролевой игры и гачи-механиками. Её запуск в конце прошлого года прошёл успешно, однако с обновлением от 28 апреля ситуация резко ухудшилась. Среди главных проблем — сбои при запуске на PlayStation 5, поломка анимации главной героини и другие баги. Некоторые фанаты заявили, что игра ушла в сторону агрессивной монетизации, а сюжетные элементы были удалены без объяснений.

Через две недели после выхода обновления разработчики опубликовали обращение, в котором признали свои ошибки и пообещали исправления. Они продлили срок действия версии 1.5, чтобы сосредоточиться на стабилизации и доработке контента. Также было заявлено, что сюжетная линия «Threads of Reunion» не удалена, а будет возвращена в будущих патчах, как и глава «Море звёзд».

Разработчики пообещали доработать механику наград, улучшить оптимизацию на всех платформах и внедрять изменения поэтапно. Игрокам также будет предоставлена компенсация. Команда призвала сообщество сохранять терпение и пообещала регулярно делиться новостями о ходе работ.