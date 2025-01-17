Sony добавила запахи в игры: Infinity Nikki можно "понюхать"

Sony и студия Papergames представили прототип системы Grid Scent, которая позволяет почувствовать ароматы виртуального мира прямо во время игры. Технологию внедрили в популярное приключение Infinity Nikki, и теперь окружение можно не только увидеть, но и «понюхать».
Система создает «объёмные» запахи, регулируя их продолжительность и направление распространения. Пока прототип установили на демо-стендах Sony: это небольшие комнаты с экранами, креслами и закрытыми коробами, в которых размещено оборудование.
Тестировавшие журналисты отметили, что система воспроизводит ароматы роз, лаванды, зелёного луга и океана. Запахи возникают незаметно, не задерживаются в воздухе и не смешиваются друг с другом. Это исключает использование простого аэрозольного распыления.
Секрет Grid Scent — в картриджах, которые содержат отдельные ароматы. Специальные настройки угла и расстояния выброса газа позволяют запахам ощущаться только теми, кто сидит в креслах перед экраном.
Sony не уточнила, появится ли система в массовом производстве, но её потенциал уже вызвал интерес: технология может изменить восприятие игр, добавив новый уровень погружения.
фанаты вахи:
А у неё там тоже можно понюхать?
чёт рыбки захотелось.
В Дети шпионов 4D такое же было
ароматы роз? а чо там со стел-экшенами, когда герой ползет по канализации?
Ну значит герой задерживает дыхание, чтоб ты не чувствовать помои канализации.
да мы уже нюхаем игры современные, но запах как в общественном сортире не мытом
в пульт подул.
потом нюхнюл.
вот и в соньку съигранул.