Sony добавила запахи в игры: Infinity Nikki можно "понюхать"

Sony и студия Papergames представили прототип системы Grid Scent, которая позволяет почувствовать ароматы виртуального мира прямо во время игры. Технологию внедрили в популярное приключение Infinity Nikki, и теперь окружение можно не только увидеть, но и «понюхать».

Система создает «объёмные» запахи, регулируя их продолжительность и направление распространения. Пока прототип установили на демо-стендах Sony: это небольшие комнаты с экранами, креслами и закрытыми коробами, в которых размещено оборудование.

Тестировавшие журналисты отметили, что система воспроизводит ароматы роз, лаванды, зелёного луга и океана. Запахи возникают незаметно, не задерживаются в воздухе и не смешиваются друг с другом. Это исключает использование простого аэрозольного распыления.

Секрет Grid Scent — в картриджах, которые содержат отдельные ароматы. Специальные настройки угла и расстояния выброса газа позволяют запахам ощущаться только теми, кто сидит в креслах перед экраном.

Sony не уточнила, появится ли система в массовом производстве, но её потенциал уже вызвал интерес: технология может изменить восприятие игр, добавив новый уровень погружения.