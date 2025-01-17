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Infinity Nikki 05.12.2024
Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.3 80 оценок

Sony добавила запахи в игры: Infinity Nikki можно "понюхать"

Simple Jack
Новости

Sony и студия Papergames представили прототип системы Grid Scent, которая позволяет почувствовать ароматы виртуального мира прямо во время игры. Технологию внедрили в популярное приключение Infinity Nikki, и теперь окружение можно не только увидеть, но и «понюхать».

Система создает «объёмные» запахи, регулируя их продолжительность и направление распространения. Пока прототип установили на демо-стендах Sony: это небольшие комнаты с экранами, креслами и закрытыми коробами, в которых размещено оборудование.

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Тестировавшие журналисты отметили, что система воспроизводит ароматы роз, лаванды, зелёного луга и океана. Запахи возникают незаметно, не задерживаются в воздухе и не смешиваются друг с другом. Это исключает использование простого аэрозольного распыления.

Секрет Grid Scent — в картриджах, которые содержат отдельные ароматы. Специальные настройки угла и расстояния выброса газа позволяют запахам ощущаться только теми, кто сидит в креслах перед экраном.

Sony не уточнила, появится ли система в массовом производстве, но её потенциал уже вызвал интерес: технология может изменить восприятие игр, добавив новый уровень погружения.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Sunset_Neko

фанаты вахи:

6
pckot01

А у неё там тоже можно понюхать?

4
zapolkk

чёт рыбки захотелось.

-1
Генерал Анатолий

В Дети шпионов 4D такое же было

1
BewitchingBaron

ароматы роз? а чо там со стел-экшенами, когда герой ползет по канализации?

1
Janekste

Ну значит герой задерживает дыхание, чтоб ты не чувствовать помои канализации.

0
Wolfenstein

да мы уже нюхаем игры современные, но запах как в общественном сортире не мытом

0
OPen man

в пульт подул.

потом нюхнюл.

вот и в соньку съигранул.

-1