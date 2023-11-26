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Inscryption 19.10.2021
8.1 110 оценок

На предстоящей The Game Awards покажут новую игру создателя Inscryption

butcher69
Новости

Выпустив Inscryption, компания Daniel Mullins Games закрепила за собой репутацию одного из самых интересных разработчиков. Несмотря на то, что предыдущие инди-игры компании - Pony Island и The Hex - являются выдающимися, их рейтинг в Steam составляет 95% и 94% соответственно, именно Inscryption завоевала сердца и умы многих. Теперь, с помощью загадочного видеоролика и ведущего церемонии The Game Awards Джеффа Кили (Geoff Keighley), Дэниел Маллинз представляет свою новую игру именно в том странном и удивительном виде, которого вы ожидаете.

Inscryption - одна из тех игр, которые не так просто объяснить. Это roguelike с построением колод, но в то же время это гораздо больше, чем просто игра. Можно с уверенностью сказать, что нам всем очень интересно, что же дальше ждет Дэниела Маллинза и его соавторов. На помощь пришел Джефф Кили (Geoff Keighley), ведущий и исполнительный продюсер церемонии The Game Awards и всегда любитель загадочно пошутить. В открытом сообщении в X/Twitter вечером в субботу, 25 ноября, Кили написал: "Эй, DMullinsGames, ссылка на видео, которое ты прислал, не работает?". Он привел сокращенную ссылку на YouTube с адресом "55X-xxXXx7X".

Достаточно сказать, что эта ссылка никуда не ведет - или, по крайней мере, на страницу YouTube с надписью "Это видео больше недоступно". Учитывая участие Кили, раскрытие информации, скорее всего, назначено на церемонию The Game Awards в четверг 7 декабря. Однако на этом все не заканчивается.

В Discord Daniel Mullins Games все уже становится очень странным. На сервере появился новый "Помощник администратора", а также еще одна учетная запись под именем "AdBot", и оба они получили роль "Помощник 003". В разделе "Обо мне" у помощника администратора написано "Здесь, чтобы делать работу", а у AdBot - "Я всегда наблюдаю".

Затем в новостном канале Discord появляется видеоролик. Это реклама нового продукта от компании GameFuna, и называется он AdBot. "Вам надоело, что ваши данные утекают в Интернет? AdBot - это ваш помощник номер один для работы в Интернете", - говорится в двухминутном ролике.

У самого аккаунта AdBot также появился собственный чат-канал, где он отвечает на вопросы пользователей, пытающихся разобраться в происходящем. Благодаря обширному общему документу и тщательному сбору информации, все части начинают вставать на свои места. И да, они уже вовсю работают, тестируя все возможные комбинации этого URL от Джеффа Кили.

Оказывается, нашим помощником администратора является некто Крейг, и, судя по проблескам секретного документа в видеоролике AdBot, он является частью "подразделения по обнаружению и устранению системных ошибок". Другие фрагменты документа говорят о том, что Крейг "был найден в поврежденном файле Waste World" и что "администратор Т. Ирвинг присвоил ему номер 003". Полный текст документа, собранный пользователем "KaraTutiiro", представлен ниже.

Исследование все еще в самом разгаре, и если вы хотите присоединиться к охоте, то можете сделать это на канале в Discord. Для тех же, кто предпочитает просто подождать и посмотреть, что за странный и удивительный проект получится из этого, мы уверены, что вскоре появятся новые подробности. Если говорить о человеке, чья первая игра была посвящена взлому аркадных автоматов для борьбы с Сатаной, то можно сказать, что все возможно.

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