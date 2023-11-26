На предстоящей The Game Awards покажут новую игру создателя Inscryption

Выпустив Inscryption, компания Daniel Mullins Games закрепила за собой репутацию одного из самых интересных разработчиков. Несмотря на то, что предыдущие инди-игры компании - Pony Island и The Hex - являются выдающимися, их рейтинг в Steam составляет 95% и 94% соответственно, именно Inscryption завоевала сердца и умы многих. Теперь, с помощью загадочного видеоролика и ведущего церемонии The Game Awards Джеффа Кили (Geoff Keighley), Дэниел Маллинз представляет свою новую игру именно в том странном и удивительном виде, которого вы ожидаете.

Inscryption - одна из тех игр, которые не так просто объяснить. Это roguelike с построением колод, но в то же время это гораздо больше, чем просто игра. Можно с уверенностью сказать, что нам всем очень интересно, что же дальше ждет Дэниела Маллинза и его соавторов. На помощь пришел Джефф Кили (Geoff Keighley), ведущий и исполнительный продюсер церемонии The Game Awards и всегда любитель загадочно пошутить. В открытом сообщении в X/Twitter вечером в субботу, 25 ноября, Кили написал: "Эй, DMullinsGames, ссылка на видео, которое ты прислал, не работает?". Он привел сокращенную ссылку на YouTube с адресом "55X-xxXXx7X".

Достаточно сказать, что эта ссылка никуда не ведет - или, по крайней мере, на страницу YouTube с надписью "Это видео больше недоступно". Учитывая участие Кили, раскрытие информации, скорее всего, назначено на церемонию The Game Awards в четверг 7 декабря. Однако на этом все не заканчивается.

В Discord Daniel Mullins Games все уже становится очень странным. На сервере появился новый "Помощник администратора", а также еще одна учетная запись под именем "AdBot", и оба они получили роль "Помощник 003". В разделе "Обо мне" у помощника администратора написано "Здесь, чтобы делать работу", а у AdBot - "Я всегда наблюдаю".

Затем в новостном канале Discord появляется видеоролик. Это реклама нового продукта от компании GameFuna, и называется он AdBot. "Вам надоело, что ваши данные утекают в Интернет? AdBot - это ваш помощник номер один для работы в Интернете", - говорится в двухминутном ролике.

У самого аккаунта AdBot также появился собственный чат-канал, где он отвечает на вопросы пользователей, пытающихся разобраться в происходящем. Благодаря обширному общему документу и тщательному сбору информации, все части начинают вставать на свои места. И да, они уже вовсю работают, тестируя все возможные комбинации этого URL от Джеффа Кили.

Оказывается, нашим помощником администратора является некто Крейг, и, судя по проблескам секретного документа в видеоролике AdBot, он является частью "подразделения по обнаружению и устранению системных ошибок". Другие фрагменты документа говорят о том, что Крейг "был найден в поврежденном файле Waste World" и что "администратор Т. Ирвинг присвоил ему номер 003". Полный текст документа, собранный пользователем "KaraTutiiro", представлен ниже.

Исследование все еще в самом разгаре, и если вы хотите присоединиться к охоте, то можете сделать это на канале в Discord. Для тех же, кто предпочитает просто подождать и посмотреть, что за странный и удивительный проект получится из этого, мы уверены, что вскоре появятся новые подробности. Если говорить о человеке, чья первая игра была посвящена взлому аркадных автоматов для борьбы с Сатаной, то можно сказать, что все возможно.