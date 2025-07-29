inZOI уходит на острова: первый тизер дополнения Island Getaway уже в сети

Авторы симулятора жизни inZOI представили тизер первого дополнения под названием Island Getaway, которое будет полноценно показано на выставке gamescom 2025. Тематика дополнения — тропический отдых и смена обстановки, что прямо отражается в атмосферном ролике.

Игроков ждёт новый город — Кахайя (Cahaya), наполненный пальмами, пляжами, отелями и древними храмами. Судя по тизеру, исследовать живописные просторы можно будет не только пешком, но и с борта яхты. Однако никаких геймплейных деталей пока не раскрыто — всё внимание сосредоточено на яркой визуальной атмосфере.

Первые отклики оказались весьма позитивными. Пользователи особенно отметили графику, которая заметно выделяет inZOI среди других игр жанра. Ожидается, что больше подробностей о Island Getaway разработчики расскажут во время gamescom, которая пройдёт с 20 по 24 августа. Напомним, ранее игра получила крупное обновление с поддержкой модов.