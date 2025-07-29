inZOI уходит на острова: первый тизер дополнения Island Getaway уже в сети

Авторы симулятора жизни inZOI представили тизер первого дополнения под названием Island Getaway, которое будет полноценно показано на выставке gamescom 2025. Тематика дополнения — тропический отдых и смена обстановки, что прямо отражается в атмосферном ролике.
Игроков ждёт новый город — Кахайя (Cahaya), наполненный пальмами, пляжами, отелями и древними храмами. Судя по тизеру, исследовать живописные просторы можно будет не только пешком, но и с борта яхты. Однако никаких геймплейных деталей пока не раскрыто — всё внимание сосредоточено на яркой визуальной атмосфере.
Первые отклики оказались весьма позитивными. Пользователи особенно отметили графику, которая заметно выделяет inZOI среди других игр жанра. Ожидается, что больше подробностей о Island Getaway разработчики расскажут во время gamescom, которая пройдёт с 20 по 24 августа. Напомним, ранее игра получила крупное обновление с поддержкой модов.
А че этот самоубйица об симс еще жив что ли 😅
Не то они делают, добавили просто новую карту, но ограниченные механики остались те же. Нужно больше геймплейного контента и механик.
вот именно
Там тоже весь город каждый день бежит в заданное время в парк, чтобы постоять, неважно, умирают они от голода, рожают, делают другие важные дела?) Или это дурацкое поведение расписания поправили наконец?
А вообще верно уже в комментах сказали, просто новые декорации, самого игрового процесса там ещё завозить и завозить, лучше бы это полировали, а не карты.
За последние сутки пиковый онлайн Симс 4 - 41,481, а ИнЗои - 1,363.
ноунейма с известной ip сравнивать, да ты сверхгений.
Ну так это прямой конкурент
С какого перепуга конкуренция должна отменять этот простейший факт?
Все дополнения до релиза полной версии заявлены бесплатными. Напоминаю заранее, прежде чем вой поднимется в комментариях.
Так пока игра не вышла в релиз это и не дополнения, а наполнения
АААУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ...а...ой... всё, понял.
Так игра в разработке, какие платные дополнения??))))
а когда релиз уходит? А вообще забавно выходит дополнение, а игра ещё в раннем доступе. Дурной пример некоторых компаний стал заразителен.
если расширение бесплатное то и проблемы нет.
А чем пример дурной? Все дополнения в период раннего доступа бесплатны! Или ты считаешь бесплатные дополнения дурным примером? Будет очень плохо, если другие компании заразятся и тоже начнут бесплатно их делать? Ты считаешь это дополнение должно быть платным?
работа там еще скучнее чем в симс 4. просто нужно 5 раз протереть стол\час постоять на кассе\помыть пол и остальная такая же, выполни несколько однотипных действий за 8 часов игрового времени.
Если не сделают порнуху в стиле дед о алив, то в зойка далеко не уедет.
Видимо само понятие "вариативность" в этой кампании стоит на последнем плане.Оно и не удивительно,это самая сложная часть для любой игры,даже в тупых шутанах действия противника может убить весь проект или наоборот дать десятилетия жизни.А в играх такого плана это самая центральная часть.
ух ты пустые острова