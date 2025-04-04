Продажи симулятора жизни inZOI превысили 1 млн копий

Южнокорейский симулятор жизни inZOI пользуется успехом на платформе Steam, продав более 1 миллиона копий за первую неделю после релиза. Игра, выпущенная в ранний доступ 28 марта, мгновенно привлекла внимание игроков и получила положительные отзывы.

Этот успех стал самым быстрым результатом для издательства Krafton. Например, популярной королевской битве PUBG: Battlegrounds понадобилось более двух недель, чтобы достичь такого же результата.

На 4 апреля inZOI продолжает удерживать высокие позиции в рейтингах продаж Steam, особенно в регионах Северной Америки и Азии. Игра получила признание за свой увлекательный геймплей и уникальный подход к симуляторам жизни, что объясняет её стремительное распространение среди геймеров. Это достижение подтверждает растущую популярность inZOI и её потенциал стать одной из самых успешных игр года.