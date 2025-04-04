Продажи симулятора жизни inZOI превысили 1 млн копий

Южнокорейский симулятор жизни inZOI пользуется успехом на платформе Steam, продав более 1 миллиона копий за первую неделю после релиза. Игра, выпущенная в ранний доступ 28 марта, мгновенно привлекла внимание игроков и получила положительные отзывы.
Этот успех стал самым быстрым результатом для издательства Krafton. Например, популярной королевской битве PUBG: Battlegrounds понадобилось более двух недель, чтобы достичь такого же результата.
На 4 апреля inZOI продолжает удерживать высокие позиции в рейтингах продаж Steam, особенно в регионах Северной Америки и Азии. Игра получила признание за свой увлекательный геймплей и уникальный подход к симуляторам жизни, что объясняет её стремительное распространение среди геймеров. Это достижение подтверждает растущую популярность inZOI и её потенциал стать одной из самых успешных игр года.
При этом онлайн 14к в стиме, оч "интересная" игра
Мои поздравления разработчикам!.
Учитывая какая пиар компания ничего удивительного как оценки т.н. игровой прессы.
Так это маленькие продажи. EA выпускали статистику, что около 70 млн. человек поиграли в The Sims 4 за всё время существования этой части, а в Steam около 850 - 900 000 игроков раз в неделю запускают игру (да, она стала бесплатной какое-то время назад).
Пресса крайне негативно отозвалась об игре, ранний доступ получили стримеры и также сказали, что в данный момент крайне мало занятий и вариативности развития.
На Reddit куча тем и обсуждений того, что уже через 3-5 часов геймплея игра надоедает. Фанаты The Sims замечают кучу недочётов во взаимоотношениях, действиях, однобокость выбора и пр. Многие отмечают, что контента даже меньше чем в оригинальной The Sims без всяких дополнений.
Онлайн у игры падает стабильно. даже в первые выходные уже на 2й день игра имеет спад. Это крайне ненормально. При этом игра была на первом месте в Steam по вишлистам. Кроме этого игра вышла только на платформе PC и в одном лаунчере.