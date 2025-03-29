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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.5 632 оценки

Разработчики InZOI объяснили возможность сбивать детей багом

IKarasik IKarasik

Недавно вышедший в раннем доступе симулятор жизни InZOI оказался в центре скандала из-за обнаруженной игроками возможности сбивать детей на автомобиле. Однако, по заявлению разработчиков, эта функция не была запланированной и стала результатом непредвиденной ошибки.

В комментарии представитель издателя Krafton подтвердил, что проблема была вызвана багом, который уже устранён в последнем обновлении:

"Эта ошибка была вызвана непреднамеренным багом, который уже исправлен в последнем патче. Подобные изображения крайне неприемлемы и не отражают намерений и ценностей InZOI. Мы осознаём серьёзность этого вопроса и важность возрастного соответствия контента, поэтому усиливаем внутренние процессы проверки, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем," — заявил представитель Krafton.
Игроки inZOI обнаружили, что в игре можно давить машиной пешеходов, в том числе детей

Несмотря на оперативное исправление, видео с демонстрацией бага быстро разлетелось по социальным сетям, вызвав широкий резонанс среди игроков. Многие пользователи выразили недоумение тем, как подобный контент мог попасть в релизную версию игры.

Разработчики заверили, что будут уделять больше внимания контролю качества и проверке возрастного соответствия, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

InZOI доступен в раннем доступе в Steam, где уже успел стать одним из самых обсуждаемых релизов этого года.

-9
45
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 45
Ваш комментарий
Барни Калхун

То есть детей сбивать нельзя? А взрослых можно?

12
Аристов--Черный

Эмм... Так они будут внушать молодым игрокам мысль, что если наезжать автомобилем на людей, то вреда не будет? Разве это не опасно? Наиграются, потом будут давить людей в реале и удивляться результатам:)))

8
Light of Tfuth

Эти дегенераты уже давят людей, особенно "золотая " молодёжь

1
Sider999

Чото гта подобные игры выходят, люди, если их на грузовике сбить - они отлетают метров на 10 (если движок хороший) и ничего - всё как обычно.

И без всяких игрушек молодняк садится за руль, не осознавая последствий.

3
5uperNova

Опять прогнулась) никакого весельея)

4
JustA_NiceGuy

Игра 12+. Глупо ожидать, что такое оставят)

7
Dave_Sheyd

Модами поправят.

2
это никогда не шрекончитс JustA_NiceGuy

у второго хищника тоже 12+

0
JustA_NiceGuy это никогда не шрекончитс

Вообще-то нет. Ни у фильма ни у игры не 12+.

0
это никогда не шрекончитс JustA_NiceGuy

12+, помню сам удивлялся когда в детстве его смотрел и там после названия в скобках было написано (12+), а ещё на кинопоиске было 12+

0
ArexSOnk

Там по видео видно было, что это реально баг. Машина резко остановилась перед детьми, словно на стену наткнулась, а нпс-детеныш просто отлетел как неодушевленный предмет, как будто на него поезд налетел (произошел конфликт коллизии). А раздули как пздц какой-то. Не удивлюсь, что это ЕА решила г@внеца подлить сопернику, запустив волну "негодования".

4
pandore

в симсЪ нельзя было сбивать вообще.

0
Tiger Goose

Ну да, крови и переломов нет, точно баг.

3
Сережаа

Ух скандал! Помню в фалауте2 для каждого типа оружия была своя анимация убийства детей. Ну или не у каждого но у некоторых точно была, из минигана можно было распотрошить ребеночка в мяско! xD

А теперь это оказывается скандал, какими же травоядными стали разрабы...

3
Arbazan

Чел все проще. Правила Стима запрещают в играх насилие над детьми.

3
Сережаа Arbazan

А, вон оно че

0
Unicorling

Ну ты ещё вспомни когда дети на фабриках работали пока не помирали, мир со временем меняется

2
Сережаа Unicorling

Может давай и оружие из игр уберем, ведь убивать людей плохо? Если в играх убрать то что запрещено в реальном мире, то игры станут пресными, скучными, да и по сути ни о чем.

-1
Unicorling Сережаа

Игра 12+

-1
Хаттаб жив

В чем проблема сбивать детей в играх? Дети такие же люди, только им меньше лет.

2
это никогда не шрекончитс

педофилы это такие же люди, просто любят помладше! А ещё женщины педофилки это не харам, это милфы и они крутые, а вот мужик педофил это мерзко и его надо избивать толпой!!!

Вот тебе двойные стандарты людишек

-3
Sider999 это никогда не шрекончитс

малолетние узкоглазые ниггеры, трансгендерные гомосексуалисты тоже люди!))

0
Александр Стоун

А потом кто-нибудь ирл собьет ребенка и будет оправдываться типа в играх они бессмертные, вот я и подумал что в реале тоже)))

0
kotasha

Физика машин вообще кринж.

0
Real Slim Shady

Соевые корейцы, а вот разрабы Sims не оправдывались из-за беременных детей.

0
MNM 1985
0
Авраам Линкольн
"Эта ошибка была вызвана непреднамеренным багом, который уже исправлен в последнем патче. Подобные изображения крайне неприемлемы и не отражают намерений и ценностей InZOI. Мы осознаём серьёзность этого вопроса и важность возрастного соответствия контента, поэтому усиливаем внутренние процессы проверки, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем,"

Вся суть азиатского гейминга! Максимально соевый, максимально стерильный, максимально сделан так, чтобы никого не дай Бог не обидеть! Тьфу, мерзость! Даже Дисней на их фоне кажется крутым и брутальным с огромными яйцами!

0
ОТСТУПНИК Style

мог попасть в релизную версию игры

В какую версию?

0
Xi Men

Все понятно. Соевые куколды прогнулись

0
pandore

пародия на корейский гта

0
SOLUS5678

Мне как игроку совсем не понятно что происходит в голове у человека который намеренно пытается сделать что то выходящее за рамки нормы. Если игрок специально давит в игре детей или людей то это вопрос к его психическому состоянию а не к игре.

-11
Light of Tfuth

Ну так современный мир весь такой, озлобленный, психически не здоровый, вы ещё сударь не читали ТГ каналы, там вообще смертям реальным радуются, шиза после короновируса настигла всех. ну практически всех

3
Snake Snaake Snaaaaaake

игры для того и делают, чтобы ты мог там делать то, чего в жизни не сможешь - убивать зомби, летать на космическом корабле, стать пиратом, ограбить банк, давить детей

7
это никогда не шрекончитс Snake Snaake Snaaaaaake

я хочу давить малолетних узкоглазых ниггеров, трансгендерных гомосексуалистов на приоре. Но мне запрещают это делать потому что я больной человек, а они все хорошие

0
Sider999 Snake Snaake Snaaaaaake

А в каких играх можно давить детей? Штук 5 наберётся?))

0
ОТСТУПНИК Style Sider999

я так одну знаю АС синдикат

0