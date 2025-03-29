Разработчики InZOI объяснили возможность сбивать детей багом

Недавно вышедший в раннем доступе симулятор жизни InZOI оказался в центре скандала из-за обнаруженной игроками возможности сбивать детей на автомобиле. Однако, по заявлению разработчиков, эта функция не была запланированной и стала результатом непредвиденной ошибки.

В комментарии представитель издателя Krafton подтвердил, что проблема была вызвана багом, который уже устранён в последнем обновлении:

"Эта ошибка была вызвана непреднамеренным багом, который уже исправлен в последнем патче. Подобные изображения крайне неприемлемы и не отражают намерений и ценностей InZOI. Мы осознаём серьёзность этого вопроса и важность возрастного соответствия контента, поэтому усиливаем внутренние процессы проверки, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем," — заявил представитель Krafton.

Несмотря на оперативное исправление, видео с демонстрацией бага быстро разлетелось по социальным сетям, вызвав широкий резонанс среди игроков. Многие пользователи выразили недоумение тем, как подобный контент мог попасть в релизную версию игры.

Разработчики заверили, что будут уделять больше внимания контролю качества и проверке возрастного соответствия, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

InZOI доступен в раннем доступе в Steam, где уже успел стать одним из самых обсуждаемых релизов этого года.