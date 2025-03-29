Разработчики InZOI объяснили возможность сбивать детей багом

Недавно вышедший в раннем доступе симулятор жизни InZOI оказался в центре скандала из-за обнаруженной игроками возможности сбивать детей на автомобиле. Однако, по заявлению разработчиков, эта функция не была запланированной и стала результатом непредвиденной ошибки.
В комментарии представитель издателя Krafton подтвердил, что проблема была вызвана багом, который уже устранён в последнем обновлении:
"Эта ошибка была вызвана непреднамеренным багом, который уже исправлен в последнем патче. Подобные изображения крайне неприемлемы и не отражают намерений и ценностей InZOI. Мы осознаём серьёзность этого вопроса и важность возрастного соответствия контента, поэтому усиливаем внутренние процессы проверки, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем," — заявил представитель Krafton.
Несмотря на оперативное исправление, видео с демонстрацией бага быстро разлетелось по социальным сетям, вызвав широкий резонанс среди игроков. Многие пользователи выразили недоумение тем, как подобный контент мог попасть в релизную версию игры.
Разработчики заверили, что будут уделять больше внимания контролю качества и проверке возрастного соответствия, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
InZOI доступен в раннем доступе в Steam, где уже успел стать одним из самых обсуждаемых релизов этого года.
То есть детей сбивать нельзя? А взрослых можно?
Эмм... Так они будут внушать молодым игрокам мысль, что если наезжать автомобилем на людей, то вреда не будет? Разве это не опасно? Наиграются, потом будут давить людей в реале и удивляться результатам:)))
Эти дегенераты уже давят людей, особенно "золотая " молодёжь
Чото гта подобные игры выходят, люди, если их на грузовике сбить - они отлетают метров на 10 (если движок хороший) и ничего - всё как обычно.
И без всяких игрушек молодняк садится за руль, не осознавая последствий.
Опять прогнулась) никакого весельея)
Игра 12+. Глупо ожидать, что такое оставят)
Модами поправят.
у второго хищника тоже 12+
Вообще-то нет. Ни у фильма ни у игры не 12+.
12+, помню сам удивлялся когда в детстве его смотрел и там после названия в скобках было написано (12+), а ещё на кинопоиске было 12+
Там по видео видно было, что это реально баг. Машина резко остановилась перед детьми, словно на стену наткнулась, а нпс-детеныш просто отлетел как неодушевленный предмет, как будто на него поезд налетел (произошел конфликт коллизии). А раздули как пздц какой-то. Не удивлюсь, что это ЕА решила г@внеца подлить сопернику, запустив волну "негодования".
в симсЪ нельзя было сбивать вообще.
Ну да, крови и переломов нет, точно баг.
Ух скандал! Помню в фалауте2 для каждого типа оружия была своя анимация убийства детей. Ну или не у каждого но у некоторых точно была, из минигана можно было распотрошить ребеночка в мяско! xD
А теперь это оказывается скандал, какими же травоядными стали разрабы...
Чел все проще. Правила Стима запрещают в играх насилие над детьми.
А, вон оно че
Ну ты ещё вспомни когда дети на фабриках работали пока не помирали, мир со временем меняется
Может давай и оружие из игр уберем, ведь убивать людей плохо? Если в играх убрать то что запрещено в реальном мире, то игры станут пресными, скучными, да и по сути ни о чем.
Игра 12+
В чем проблема сбивать детей в играх? Дети такие же люди, только им меньше лет.
педофилы это такие же люди, просто любят помладше! А ещё женщины педофилки это не харам, это милфы и они крутые, а вот мужик педофил это мерзко и его надо избивать толпой!!!
Вот тебе двойные стандарты людишек
малолетние узкоглазые ниггеры, трансгендерные гомосексуалисты тоже люди!))
А потом кто-нибудь ирл собьет ребенка и будет оправдываться типа в играх они бессмертные, вот я и подумал что в реале тоже)))
Физика машин вообще кринж.
Соевые корейцы, а вот разрабы Sims не оправдывались из-за беременных детей.
Вся суть азиатского гейминга! Максимально соевый, максимально стерильный, максимально сделан так, чтобы никого не дай Бог не обидеть! Тьфу, мерзость! Даже Дисней на их фоне кажется крутым и брутальным с огромными яйцами!
мог попасть в релизную версию игры
В какую версию?
Все понятно. Соевые куколды прогнулись
пародия на корейский гта
Мне как игроку совсем не понятно что происходит в голове у человека который намеренно пытается сделать что то выходящее за рамки нормы. Если игрок специально давит в игре детей или людей то это вопрос к его психическому состоянию а не к игре.
Ну так современный мир весь такой, озлобленный, психически не здоровый, вы ещё сударь не читали ТГ каналы, там вообще смертям реальным радуются, шиза после короновируса настигла всех. ну практически всех
игры для того и делают, чтобы ты мог там делать то, чего в жизни не сможешь - убивать зомби, летать на космическом корабле, стать пиратом, ограбить банк, давить детей
я хочу давить малолетних узкоглазых ниггеров, трансгендерных гомосексуалистов на приоре. Но мне запрещают это делать потому что я больной человек, а они все хорошие
А в каких играх можно давить детей? Штук 5 наберётся?))
я так одну знаю АС синдикат