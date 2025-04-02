Свежий патч для inZOI продлевает жизнь игровым персонажам и устраняет другие ошибки

Разработчики симулятора жизни inZOI пока в полной мере оправдывают свои заявления об оперативной поддержке игры после запуска в ранний доступ. С момента выхода в Steam проект уже получил несколько значительных обновлений, и сегодняшнее исправление v0.1.3 делает игровой процесс еще стабильнее. В частности, теперь персонажи больше не будут умирать от старости в слишком юном возрасте.

До обновления система «естественного старения» работала так, что некоторые Зои могли умирать в сравнительно молодом возрасте, что, по словам разработчиков, соответствовало «реалистичным вероятностям». Однако в Krafton решили скорректировать механику, чтобы игроки могли дольше взаимодействовать со своими персонажами и развивать их истории. Теперь от естественных причин могут погибать только Зои преклонного возраста.

Стоит отметить, что данное исправление коснется только новых сохранений — персонажи из уже существующих миров остаются подвержены прежним вероятностям внезапной смерти.

Кроме этого, патч устраняет несколько технических проблем:

Исправлена ошибка, из-за которой одежда оставалась грязной или поврежденной даже после стирки.

Устранен редкий сбой, возникавший в определенных ситуациях.

Продолжается работа над устранением ошибок E01 и E04, возникающих при загрузке контента в Canvas.

Пока разработчики дорабатывают техническую сторону проекта, сообщество активно создает модификации. За первые выходные появилось множество пользовательских дополнений, среди которых особую популярность получили моды категории 18+. Это еще раз подтверждает высокий интерес аудитории к inZOI и гибкость движка игры.

Krafton обещает продолжать выпуск обновлений и внимательно следить за отзывами игроков, чтобы сделать симулятор еще более проработанным и стабильным.