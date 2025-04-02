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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.7 907 оценок

Свежий патч для inZOI продлевает жизнь игровым персонажам и устраняет другие ошибки

Gutsz Gutsz

Разработчики симулятора жизни inZOI пока в полной мере оправдывают свои заявления об оперативной поддержке игры после запуска в ранний доступ. С момента выхода в Steam проект уже получил несколько значительных обновлений, и сегодняшнее исправление v0.1.3 делает игровой процесс еще стабильнее. В частности, теперь персонажи больше не будут умирать от старости в слишком юном возрасте.

До обновления система «естественного старения» работала так, что некоторые Зои могли умирать в сравнительно молодом возрасте, что, по словам разработчиков, соответствовало «реалистичным вероятностям». Однако в Krafton решили скорректировать механику, чтобы игроки могли дольше взаимодействовать со своими персонажами и развивать их истории. Теперь от естественных причин могут погибать только Зои преклонного возраста.

Стоит отметить, что данное исправление коснется только новых сохранений — персонажи из уже существующих миров остаются подвержены прежним вероятностям внезапной смерти.

Кроме этого, патч устраняет несколько технических проблем:

  • Исправлена ошибка, из-за которой одежда оставалась грязной или поврежденной даже после стирки.
  • Устранен редкий сбой, возникавший в определенных ситуациях.
  • Продолжается работа над устранением ошибок E01 и E04, возникающих при загрузке контента в Canvas.

Пока разработчики дорабатывают техническую сторону проекта, сообщество активно создает модификации. За первые выходные появилось множество пользовательских дополнений, среди которых особую популярность получили моды категории 18+. Это еще раз подтверждает высокий интерес аудитории к inZOI и гибкость движка игры.

За первые выходные появилось десятки разнообразных модов для inZOI - самыми популярными оказались файлы из категории 18+

Krafton обещает продолжать выпуск обновлений и внимательно следить за отзывами игроков, чтобы сделать симулятор еще более проработанным и стабильным.

11
17
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 17
Ваш комментарий
yariko ookami
теперь персонажи больше не будут умирать от старости в слишком юном возрасте.

Шел 2025 год разработчики inzoi, решили проблему тамаготи.

4
Lex535

Скорей всего я помру от скуки в этой игре))), Зойка только что и делает что моет пол, на лавочках спит.

3
samosan

Игре нужны настройки возраста из симс,как и многое другое.В симсе можно вообще отключить старение на разных возрастных группах,что позволит одновременно не терять прокачанных персонажей и расти детям.

2
TheNikolay00
теперь персонажи больше не будут умирать от старости в слишком юном возрасте

Симулятор жизни ведь, так что все по честному)

1
Fatcannabis

Симулятор помойки

-9
yariko ookami Fatcannabis

Так и есть, симулятор помойки пола/посуды/тела, готовки еды, дефекации в туалете и так далее. Неужели кому то в реале этого не хватает!

1
Randpass

Жесть, я не могу голодом и усталостью персонажа угробить, а тут оказывается у кого-то просто от сердечного приступа поминали

0
oleg21412

Обновление улучшает стабильность и производительность игры.

-1
Rorschach93

тут и в реале в городах куча сосок нереалок, жаль доступные только смазливым мажорам

-2
R3tRO

Скачал, поиграл 1.5 часа, удалил

-5
Misha Mi

Держи нас в курсе, очень интересно!!!!!:D

0
Rorschach93

иди лечись лучше или в цирке выступай

-2
Fatcannabis

Игра тормозит на 5090 с графикой 2000 ых годов мусор

-15
cjremigos

братан,у меня 4090 от Асус рог и 7800х3д,130 и выше кадров.Самый низкий порог фпс был 89 еще до патча.щас все четко работает

0
TurboKapycta

На 3070 на фул ультра в qhd ниже 60 опускается изредка в местах где много геометрии.

0
Misha Mi TurboKapycta

Это тролль, не обращайте внимания, у него похоже не 5090 а GTX 960 )))

2
Rorschach93

5 серия без физикса в х32 - кастратная

0