Свежий патч для inZOI продлевает жизнь игровым персонажам и устраняет другие ошибки

Разработчики симулятора жизни inZOI пока в полной мере оправдывают свои заявления об оперативной поддержке игры после запуска в ранний доступ. С момента выхода в Steam проект уже получил несколько значительных обновлений, и сегодняшнее исправление v0.1.3 делает игровой процесс еще стабильнее. В частности, теперь персонажи больше не будут умирать от старости в слишком юном возрасте.
До обновления система «естественного старения» работала так, что некоторые Зои могли умирать в сравнительно молодом возрасте, что, по словам разработчиков, соответствовало «реалистичным вероятностям». Однако в Krafton решили скорректировать механику, чтобы игроки могли дольше взаимодействовать со своими персонажами и развивать их истории. Теперь от естественных причин могут погибать только Зои преклонного возраста.
Стоит отметить, что данное исправление коснется только новых сохранений — персонажи из уже существующих миров остаются подвержены прежним вероятностям внезапной смерти.
Кроме этого, патч устраняет несколько технических проблем:
- Исправлена ошибка, из-за которой одежда оставалась грязной или поврежденной даже после стирки.
- Устранен редкий сбой, возникавший в определенных ситуациях.
- Продолжается работа над устранением ошибок E01 и E04, возникающих при загрузке контента в Canvas.
Пока разработчики дорабатывают техническую сторону проекта, сообщество активно создает модификации. За первые выходные появилось множество пользовательских дополнений, среди которых особую популярность получили моды категории 18+. Это еще раз подтверждает высокий интерес аудитории к inZOI и гибкость движка игры.
Krafton обещает продолжать выпуск обновлений и внимательно следить за отзывами игроков, чтобы сделать симулятор еще более проработанным и стабильным.
Шел 2025 год разработчики inzoi, решили проблему тамаготи.
Скорей всего я помру от скуки в этой игре))), Зойка только что и делает что моет пол, на лавочках спит.
Игре нужны настройки возраста из симс,как и многое другое.В симсе можно вообще отключить старение на разных возрастных группах,что позволит одновременно не терять прокачанных персонажей и расти детям.
Симулятор жизни ведь, так что все по честному)
Симулятор помойки
Так и есть, симулятор помойки пола/посуды/тела, готовки еды, дефекации в туалете и так далее. Неужели кому то в реале этого не хватает!
Жесть, я не могу голодом и усталостью персонажа угробить, а тут оказывается у кого-то просто от сердечного приступа поминали
Обновление улучшает стабильность и производительность игры.
тут и в реале в городах куча сосок нереалок, жаль доступные только смазливым мажорам
Скачал, поиграл 1.5 часа, удалил
Держи нас в курсе, очень интересно!!!!!:D
иди лечись лучше или в цирке выступай
Игра тормозит на 5090 с графикой 2000 ых годов мусор
братан,у меня 4090 от Асус рог и 7800х3д,130 и выше кадров.Самый низкий порог фпс был 89 еще до патча.щас все четко работает
На 3070 на фул ультра в qhd ниже 60 опускается изредка в местах где много геометрии.
Это тролль, не обращайте внимания, у него похоже не 5090 а GTX 960 )))
5 серия без физикса в х32 - кастратная