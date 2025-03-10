В новом трейлере inZOI показали возможности редактора персонажей

Разработчики inZOI представили новый трейлер редактора персонажей, демонстрируя детальную кастомизацию в предстоящем симуляторе жизни. В ролике героиня Бора меняет облик с помощью макияжа, прически и укладки, превращаясь в легендарных персонажей.

Ранний доступ inZOI стартует 28 марта 2025 года в 03:00 МСК. Перед этим, 19 марта в 04:00 МСК, пройдет специальная трансляция, где разработчики раскроют множество подробностей.

Игра, вдохновленная The Sims, работает на Unreal Engine 5 и обещает реалистичный геймплей, разнообразные карьеры и уникальные события. Фанатам жанра определенно стоит следить за ее развитием!