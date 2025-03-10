В новом трейлере inZOI показали возможности редактора персонажей

Разработчики inZOI представили новый трейлер редактора персонажей, демонстрируя детальную кастомизацию в предстоящем симуляторе жизни. В ролике героиня Бора меняет облик с помощью макияжа, прически и укладки, превращаясь в легендарных персонажей.
Ранний доступ inZOI стартует 28 марта 2025 года в 03:00 МСК. Перед этим, 19 марта в 04:00 МСК, пройдет специальная трансляция, где разработчики раскроют множество подробностей.
Игра, вдохновленная The Sims, работает на Unreal Engine 5 и обещает реалистичный геймплей, разнообразные карьеры и уникальные события. Фанатам жанра определенно стоит следить за ее развитием!
Мощно. Особенно геренатор AI текстур.
Ляпота! Никакого уродства во имя радужной повестки не навязывается, как оно принято сегодня в западных играх. Азиаты молодцы! Красивые привлекательные персонажи здесь создаются легко без напряга. Такими должны быть все редакторы персонажей в играх... в смысле создать красивого персонажа должно быть легко, а создать страшилу должно быть сложно.
А не так, как в западных играх сегодня делают. Вроде тебе дают редактор персонажей в каком-нибудь Dragon Age The Veilguard, но что толку с редактора, если всё равно легко создать в нём можешь только страшных уродцев.
Ты рофлишь? Че привлекательного в корейских куклах?
По крайней мере то, что они не имеют отталкивающую уродливую внешность.
Ну однотипные, поскольку в игре скелет наверное будет один на один гендер, так это же понятно, что всего лишь игра
я не удивлюсь если и ЛгБт Фемкам в тайне понравиться
Надеюсь она не будет условно бесплатной, а нормальной полноценной игрой. А так выглядит супер пока что
Ух в этом редакторе можно будет не один час провести, прежде чем начать играть)) Ожидается богатым на различные настройки персонажа, это круто)
Редактор и будет всей игрой, кек - многие наиграются в редакторе и дальше не пойдут
кто то знает сколько стоить будет?? в стиме нету пока((
Зачем? Если можно самому скачать редактор персонажа)