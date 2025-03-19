Все DLC для inZOI будут бесплатными - разработчики раскрыли дорожную карту обновлений

Сегодня ранним утром разработчики inZOI провели масштабную презентацию, посвященную скорому запуску игры. В ходе мероприятия команда поделилась важными деталями о развитии проекта, включая ценовую политику и планы по дополнительному контенту. В отличие от The Sims, все DLC для inZOI будут бесплатными — по крайней мере, пока игра находится в раннем доступе.

Стоимость базовой версии составит $40, что сопоставимо с крупным дополнением для The Sims 4. Ценник для российского магазина и других стран пока остается неизвестным, но в полне можно ожидания сниженной цены для нашего региона. По словам гейм-директора проекта Хёнчжуна "Kjun" Кима, игра еще нуждается в доработке, поэтому разработчики намерены активно поддерживать ее после выхода, выпуская регулярные обновления. В 2025 году запланированы четыре крупных патча, добавляющих новые механики, улучшения и контент.

Основные этапы развития inZOI:

Майское обновление

Поддержка модов (инструменты для Maya и Blender)

Изменение веса и мускулатуры персонажей

Чит-коды

Улучшенные отношения между персонажами

Система усыновления

Новая мебель и улучшения режима строительства

Августовское обновление

Возможность играть за призраков

Плавание и бассейны

Расширенные возможности редактирования города

Улучшенный искусственный интеллект в режиме строительства

Фриланс-задания

Улучшение механик родительства

Октябрьское обновление

Расширенные семейные взаимодействия

Настраиваемые горячие клавиши

Изменение размера предметов в режиме строительства

Улучшенное создание персонажей

Поддержка новых модификаций

Декабрьское обновление

Система воспоминаний

Возможность переезжать в другие города

Персонажи начнут реагировать на ситуацию в зависимости от своих черт характера

Температура в помещениях и ее влияние на персонажей

Перед запуском полной версии разработчики выпустят бесплатную пробную версию игры. Подробнее об этом можно узнать здесь:

Что касается технической стороны, минимальные и рекомендуемые системные требования уже опубликованы. Ознакомиться с ними можно по этой ссылке.

Релиз inZOI в раннем доступе состоится 28 марта на платформе Steam.