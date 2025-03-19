Все DLC для inZOI будут бесплатными - разработчики раскрыли дорожную карту обновлений

Сегодня ранним утром разработчики inZOI провели масштабную презентацию, посвященную скорому запуску игры. В ходе мероприятия команда поделилась важными деталями о развитии проекта, включая ценовую политику и планы по дополнительному контенту. В отличие от The Sims, все DLC для inZOI будут бесплатными — по крайней мере, пока игра находится в раннем доступе.
Стоимость базовой версии составит $40, что сопоставимо с крупным дополнением для The Sims 4. Ценник для российского магазина и других стран пока остается неизвестным, но в полне можно ожидания сниженной цены для нашего региона. По словам гейм-директора проекта Хёнчжуна "Kjun" Кима, игра еще нуждается в доработке, поэтому разработчики намерены активно поддерживать ее после выхода, выпуская регулярные обновления. В 2025 году запланированы четыре крупных патча, добавляющих новые механики, улучшения и контент.
Основные этапы развития inZOI:
Майское обновление
- Поддержка модов (инструменты для Maya и Blender)
- Изменение веса и мускулатуры персонажей
- Чит-коды
- Улучшенные отношения между персонажами
- Система усыновления
- Новая мебель и улучшения режима строительства
Августовское обновление
- Возможность играть за призраков
- Плавание и бассейны
- Расширенные возможности редактирования города
- Улучшенный искусственный интеллект в режиме строительства
- Фриланс-задания
- Улучшение механик родительства
Октябрьское обновление
- Расширенные семейные взаимодействия
- Настраиваемые горячие клавиши
- Изменение размера предметов в режиме строительства
- Улучшенное создание персонажей
- Поддержка новых модификаций
Декабрьское обновление
- Система воспоминаний
- Возможность переезжать в другие города
- Персонажи начнут реагировать на ситуацию в зависимости от своих черт характера
- Температура в помещениях и ее влияние на персонажей
Перед запуском полной версии разработчики выпустят бесплатную пробную версию игры. Подробнее об этом можно узнать здесь:
Что касается технической стороны, минимальные и рекомендуемые системные требования уже опубликованы. Ознакомиться с ними можно по этой ссылке.
Релиз inZOI в раннем доступе состоится 28 марта на платформе Steam.
Это не длц, а обновления раннего доступа.
Хоть один нормальный чел заметил, что это никакие не длц
все DLC будут бесплатными — пока игра находится в раннем доступе. а потом уже за бабло..всё по честному))
А это ли не база? бесплатно игру доработают до нужного состояния, а вот за другие не базовые длс уже платить , не бесплатно же офисным клеркам на работе батрачить, почему этого заводчане не понимают я хз, если сука у вас в танках там каждое колёсико платное
Ценник на удивление приятный. Однозначно куплю
В укр рф кз явно дешевле будет
Вообще нет. Особенно если региональных цен не будет. Этой игре цена 23$ без скидки.
Учитывая заявленную базовую очень низкую цену, нет смысла иметь отдельные региональные цены ещё ниже. Цена итак низкая.
Самое главное что бы игра работала и хорошо работала. Я хоть и не жду и не слежу за ней. Но хорошо бы если кто то симс и еа пинка дал
А где длс то? Обычные фичи, которые можно прикрутить потом с патчами, чем собсна и будут заниматься разрабы. А вот реальные длс походу за долары. Но я не бунтую как бы.
чит коды внушают доверия, что в игре можно будет играть не только в симулятор идеальных корейцев, но и чертей своих побаловать. Хотя может быть это читы из разряда "пони какающий радугой на голове нпс"
Поддержка модов в мае... ждёмс викедвимс
Успехов с UEban 5 двиглом.
Некоторые моменты можно было и на релизе добавить. Например:
- Изменение веса и мускулатуры персонажей
- Настраиваемые горячие клавиши
- Изменение размера предметов в режиме строительства
- Персонажи начнут реагировать на ситуацию в зависимости от своих черт характера
- Температура в помещениях и ее влияние на персонажей
По мему для толпы азиатских разрабов сделать это сразу - раз плюнуть)
Так это всё к релизу и будут делать, сейчас игра выйдет в ранний доступ
Так на релизе и добавят. Ранний доступ это НЕ релиз. Точка.
ранний доступ как бета тест, такие параметры только выглядят легко встраиваемыми в игру а по факту таких багов могут наплодить как визуальных так и геймплэйных... вон симс 4 до сих пор страдает от *коррупции*
Никита Буянов, залогиньтесь
Купи пустую альфа-версию и потом, может быть, допилим игру.
хм... чтож, желаю разработчику реализовать все свои планы. Ранний доступ это специфическая штука, смотря на дорожную карту, можно ожидать, что недовольные будут (впрочем они есть всегда).
Оптимизация конечно важная штука, именно ее отсутствие может сильнее всего подорвать веру в проект.
По ощущениям не раньше нового года можно покупать, но очень хочется сейчас поуправлять симочкой, ой зоечкой)
Космодемьянской?) Экий вы шалун
Ох боюсь, что твои "зоички" очень быстро станут "заячками" и уйдут в народ)
Не подумайте, что я придираюсь, но почему Настраиваемые горячие клавиши появятся только в третьем обновлении в октябре? Неужели поддержку модов и инструментов для Maya и Blender, что конечно тоже важно, сделать проще чем это?
А вот ценник меня прям радует. Ждёмс
Приоритеты, чем раньше сделают поддержку модов, тем дольше будет жить игра за счет сообщества
Да. Тем более может мододелы быстро горячие клавиши сделают.
чем быстрее начнут выходить моды, тем быстрее можно чонить спереть у этих модеров. Они тебе все баги починят и игру оптимизируют
Так я не про то, что инструменты для моддинга не нужны, напротив, это гораздо важнее настраиваемых клавиш. Просто последние сделать достаточно легко и у меня вызывает удивление, что это заявлена как одна из основных фишек обновления и отложена на столь поздний срок. А так согласен, этой игре многое можно будет простить, если мододелам дать волю)
Ну...подозреваю, что на этапе разработки возникли проблемы и решили отложить это на потом.Им бы сейчас скорее надо об оптимизации позаботиться.
Мне моя сказала, что "Интересно будет посмотреть, но в симс уже столько всего навыпускали, плюс целая библиотека симов, друзей... И вряд ли у нее будет желание уходить из симс".
На мой взгляд, если игру наполнят контентом на выходе, хотя бы в половину от того, что есть в симс - игра выстрелит. Разумеется при хорошей оптимизации.
это нереально, прикинь за сколько лет симс работали над этим контентом и то он повторяется из прошлых частей, а тут тупо всё с нуля
У них будет технология, которая перерисовывает мебель и другие объекты с картинок при помощи ИИ. Налепить таким образом 2 млн моделек диванов и 3 млн кресел - вопрос нескольких недель рутинной работы по скармливанию ИИ разнообразных картинок. В симс то тоже механик особо нет. Практически все длс - это мебель, локации и фурнитура. Но спорить не буду, поглядим что к чему. Правда боюсь, если жене понравится, семейный бюджет будет уходить не только на симс)
Нет новых механик? а это что всё шутка, я вообще никогда не играл в симс ради диванов и прочего жумна, именно цепляли такие дополнения, которые делают игру шире и многогранней.
А где я ошибся? Я же не говорил именно про 4 часть.
Посмотри сам. Все скрины что ты представил БЫЛИ в предыдущих частях. Они просто переносят их из одной части в другую, чуть меняя интерфейс.
Меня заставляли насильно играть в это мракобесие со 2 части. Так что я видел все что представлено в симс 4 - в предыдущих частях.
Не так понял тебя изначально, думал ты в принципе говоришь, что в симс геймлей не меняется, а не про копирку от части к части, ну меня конечно не заставляли, я сам играл со второй части) в бородатых 2005-х
Прям Наполеоновские планы. Желаю разработчикам только успеха.
Это же просто роадмапа раннего доступа. Какие нафиг DLC?
А могли пойти по стопам блEA, саму игру бесплатно, а допов на пару сотен тысяч.
Да кому нужен этот симклятор жизни? Жить надо в реале,а не в пикселях детей усыновлять
Ну вот и дождались. В целом раз игра поддерживает новые модификации; хомячки машем лапками; то остальное приложится, включая; масштабирование камеры c вожделенным WW имеющим полный набор конвертируемых анимаций.
Молодежь совсем перестанет трахаться и плодиться с выходом этой игры.
Будет годнота... Но наверное временная...
Как всегда выйдет пустой кусок кода который будут годами доводить до ума(((разве что чудо???
можно будет поиграть из Новосибирска?)
В ТГ каналах написано так
Как будто русского в раннем доступе не будет
Будет, просто проблема в том, что они не смогли ни один из заявленных языков довести до 100 процентов перевода. Поэтому русский будет, но кусками с английским. Но это касается всех 13 языков, кроме самого корейского, конечно.
Так русификатор же был для этой игры(ну почти игры).?
Был фанатский перевод для демки редактора персонажа.
сопоставимо с 5к гейминг за демку
в БГ3 всех устраивало, или это другое?
давно бгейс3 больше 2к гейминг стоить стал? а то я просто не в курсе, щас зашёл в стем, смотрю, 2к гейминг ценник
а чё у даунов по iq? я просто не вдупляю чё-та, видимо, что там в мозгах у животных. 40 баксов = 5к гейминг
балдурс гейс 3 стоит 2к гейминг
чё не так? вы хотя бы откликнулись, на что обиделись, чтоб я хоть знал, над кем поржать