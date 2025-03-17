Перед запуском нового симулятора жизни inZOI, разработчики выпустят бесплатную версию игры

Команда разработчиков из корейской студии Krafton готовится к скорому запуску раннего доступа inZOI, но еще до официального выхода игры пользователи смогут бесплатно оценить ключевые механики. Разработчики анонсировали inZOI: Creative Studio — ограниченную версию проекта, которая станет доступна уже 20 марта.

inZOI: Creative Studio позволит игрокам опробовать две главные системы особенности игры:

Настройку персонажей (кастомизация Зои)

Редактор строительства

Раздача ключей на доступ к Creative Studio пройдет в формате Drops на Twitch, Steam и других платформах. Получить их можно с 20 по 22 марта, просмотрев трансляции игры не менее 15 минут. После этого, с 23 по 27 марта, доступ к Creative Studio будет открыт для всех желающих без ограничений.

Главный разработчик inZOI ранее признался, что создание столь амбициозного проекта оказалось крайне сложной задачей. Команда сталкивается с серьезными вызовами, связанными с реалистичностью симуляции и глубиной взаимодействия персонажей.

Также недавно были опубликованы финальные системные требования игры. Для комфортного запуска inZOI потребуется RTX 2060 или RX 5600 XT, что делает игру достаточно требовательной по сравнению с другими представителями жанра.

Полноценный запуск раннего доступа inZOI состоится 20 марта. Разработчики обещают активно развивать игру, добавляя новый контент и улучшая механику на основе отзывов сообщества.