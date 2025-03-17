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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.7 473 оценки

Перед запуском нового симулятора жизни inZOI, разработчики выпустят бесплатную версию игры

Gutsz Gutsz

Команда разработчиков из корейской студии Krafton готовится к скорому запуску раннего доступа inZOI, но еще до официального выхода игры пользователи смогут бесплатно оценить ключевые механики. Разработчики анонсировали inZOI: Creative Studio — ограниченную версию проекта, которая станет доступна уже 20 марта.

inZOI: Creative Studio позволит игрокам опробовать две главные системы особенности игры:

  • Настройку персонажей (кастомизация Зои)
  • Редактор строительства

Раздача ключей на доступ к Creative Studio пройдет в формате Drops на Twitch, Steam и других платформах. Получить их можно с 20 по 22 марта, просмотрев трансляции игры не менее 15 минут. После этого, с 23 по 27 марта, доступ к Creative Studio будет открыт для всех желающих без ограничений.

Главный разработчик inZOI ранее признался, что создание столь амбициозного проекта оказалось крайне сложной задачей. Команда сталкивается с серьезными вызовами, связанными с реалистичностью симуляции и глубиной взаимодействия персонажей.

Создатель inZOI поделился откровениями о создании симулятора жизни. Оказывается, это чертовски сложно

Также недавно были опубликованы финальные системные требования игры. Для комфортного запуска inZOI потребуется RTX 2060 или RX 5600 XT, что делает игру достаточно требовательной по сравнению с другими представителями жанра.

Для запуска inZOI потребуется RTX 2060 и RX 5600 XT: стали известны финальные требования игры

Полноценный запуск раннего доступа inZOI состоится 20 марта. Разработчики обещают активно развивать игру, добавляя новый контент и улучшая механику на основе отзывов сообщества.

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3
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Mundfish

Ух ты как круто сделать своего же персонажа

0
CrummyLorcan

Вот это правильно

0
Eclair_93

То есть редактор персонажа как выпускали ранее + режим строительства. По сути даже до демки не дотягивает.

0