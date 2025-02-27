Половина продаж It Takes Two приходится на Китай

It Takes Two поразила всех, представив собой очаровательную кооперативную игру, которая даже стала победителем в номинации «Лучшая игра года» на церемонии The Game Awards 2021.
Игра также стала коммерческим успехов для Hazelight Studios, и недавно её директор Йозеф Фарес рассказал очень интересный факт о продажах. В недавнем интервью MinnMax он сообщил, что из 23 миллионов копий, проданных на данный момент, половина пришлась на Китай.
Я не понимаю, почему она так хорошо продаётся. Это очень странно. Я думаю, когда делаешь что-то со страстью, в конечном итоге это получается. По какой-то причине китайцы любят наши игры.
Хотя на Китай пришлась половина аудитории игры, по словам режиссера, это не повлияло на новую игру студии, Split Fiction. Команда не разрабатывала игру с учётом интересов китайцев.
Комментируя успех игры, Фарес был очень счастлив и благодарен, заявив, что команда Hazelight Studios даже получила за это «хороший бонус».
И что ето за игра для детей что за высер
Всего лишь одна из лучших игр в которые я играл. Уверен, как и многие другие. Довольно часто в эту игру играют с жёнами. Вот и как так получается, что у детей есть жены?)) значит, как бы, игра не особо то и детская. Детская это какой нибудь Рэтчет и Клэнк или даже Спайдермен.
Рэтчет и Клэнк или Спайдермен это детские игры???
Етижи пассатижи ничего себе ты из пещеры вылез после 20-летней комы вопросы такие задаешь.
будет легче твое лицо промыть желтым раствором, чем объяснить реальное положение дел.