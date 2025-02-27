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It Takes Two 26.03.2021
Адвенчура, Платформер, Кооператив
8.7 695 оценок

Половина продаж It Takes Two приходится на Китай

monk70
Новости

It Takes Two поразила всех, представив собой очаровательную кооперативную игру, которая даже стала победителем в номинации «Лучшая игра года» на церемонии The Game Awards 2021.

Игра также стала коммерческим успехов для Hazelight Studios, и недавно её директор Йозеф Фарес рассказал очень интересный факт о продажах. В недавнем интервью MinnMax он сообщил, что из 23 миллионов копий, проданных на данный момент, половина пришлась на Китай.

Продажи кооперативного приключения It Takes Two составили 23 миллиона копий
Я не понимаю, почему она так хорошо продаётся. Это очень странно. Я думаю, когда делаешь что-то со страстью, в конечном итоге это получается. По какой-то причине китайцы любят наши игры.

Хотя на Китай пришлась половина аудитории игры, по словам режиссера, это не повлияло на новую игру студии, Split Fiction. Команда не разрабатывала игру с учётом интересов китайцев.

Комментируя успех игры, Фарес был очень счастлив и благодарен, заявив, что команда Hazelight Studios даже получила за это «хороший бонус».

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Dj NordSound

И что ето за игра для детей что за высер

-8
Сергей Понащенко

Всего лишь одна из лучших игр в которые я играл. Уверен, как и многие другие. Довольно часто в эту игру играют с жёнами. Вот и как так получается, что у детей есть жены?)) значит, как бы, игра не особо то и детская. Детская это какой нибудь Рэтчет и Клэнк или даже Спайдермен.

1
Snake Snaake Snaaaaaake Сергей Понащенко

Рэтчет и Клэнк или Спайдермен это детские игры???

-1
OculusMortem

Етижи пассатижи ничего себе ты из пещеры вылез после 20-летней комы вопросы такие задаешь.

0
Лидер 666

будет легче твое лицо промыть желтым раствором, чем объяснить реальное положение дел.

0