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It Takes Two 26.03.2021
Адвенчура, Платформер, Кооператив
8.6 534 оценки

Студия GamesVoice выпустила русскую озвучку для It Takes Two

butcher69
Новости

Вслед за сообщением о завершении работ, студия GamesVoice объявила о выпуске профессиональной русской озвучки для популярной кооперативной игры It Takes Two. Представители студии выразили глубокую благодарность студии звукозаписи RavenCat за плодотворное сотрудничество и неоценимую помощь в реализации этого масштабного проекта.

Команда GamesVoice приложила максимум усилий, чтобы передать всю глубину и многогранность оригинальных диалогов, а также подчеркнуть уникальный характер каждого персонажа. Особое внимание было уделено качественной локализации юмористических моментов и проработке даже второстепенных ролей, что позволило создать поистине запоминающуюся игровую атмосферу.

Скачать русскую озвучку можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент. Стоит отметить, что это не первая озвучка игры и ранее свой вариант дубляжа представила не менее известная студия Mechanics VoiceOver.

Игра доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X и Nintendo Switch.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

😐 // Рома Шубин

0
Пользователь ВКонтакте

Так давно же выпустили🤔 // Олег Малышев

0
Egik81

Так один пункт в длинном списке незавершёнки в оборотных активах можно убрать.

0
OculusMortem

Очень "длинный" список проектов в работе, ага ага да

2
Руслан Меркулов 2

Шлак а не игра!!! Нашли что озвучивать!!! Жду дизы)

0
KApRaL_DV

С кем можно пройти?

-2
Arno_Dorrian

тупая игра для даунов

-10
Otavek

Арно бы такое не сказал.

0
Миханик Шестеренкин

Дота куда лучше.

0