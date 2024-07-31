Студия GamesVoice выпустила русскую озвучку для It Takes Two

Вслед за сообщением о завершении работ, студия GamesVoice объявила о выпуске профессиональной русской озвучки для популярной кооперативной игры It Takes Two. Представители студии выразили глубокую благодарность студии звукозаписи RavenCat за плодотворное сотрудничество и неоценимую помощь в реализации этого масштабного проекта.
Команда GamesVoice приложила максимум усилий, чтобы передать всю глубину и многогранность оригинальных диалогов, а также подчеркнуть уникальный характер каждого персонажа. Особое внимание было уделено качественной локализации юмористических моментов и проработке даже второстепенных ролей, что позволило создать поистине запоминающуюся игровую атмосферу.
Скачать русскую озвучку можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент. Стоит отметить, что это не первая озвучка игры и ранее свой вариант дубляжа представила не менее известная студия Mechanics VoiceOver.
Игра доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X и Nintendo Switch.
😐 // Рома Шубин
Так давно же выпустили🤔 // Олег Малышев
Так один пункт в длинном списке незавершёнки в оборотных активах можно убрать.
Очень "длинный" список проектов в работе, ага ага да
Шлак а не игра!!! Нашли что озвучивать!!! Жду дизы)
С кем можно пройти?
тупая игра для даунов
Арно бы такое не сказал.
Дота куда лучше.