Студия GamesVoice выпустила русскую озвучку для It Takes Two

Вслед за сообщением о завершении работ, студия GamesVoice объявила о выпуске профессиональной русской озвучки для популярной кооперативной игры It Takes Two. Представители студии выразили глубокую благодарность студии звукозаписи RavenCat за плодотворное сотрудничество и неоценимую помощь в реализации этого масштабного проекта.

Команда GamesVoice приложила максимум усилий, чтобы передать всю глубину и многогранность оригинальных диалогов, а также подчеркнуть уникальный характер каждого персонажа. Особое внимание было уделено качественной локализации юмористических моментов и проработке даже второстепенных ролей, что позволило создать поистине запоминающуюся игровую атмосферу.

Скачать русскую озвучку можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент. Стоит отметить, что это не первая озвучка игры и ранее свой вариант дубляжа представила не менее известная студия Mechanics VoiceOver.

Игра доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X и Nintendo Switch.