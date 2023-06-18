Jagged Alliance 3 14.07.2023
7.6 145 оценок

В Jagged Alliance 3 можно будет захватывать территорию

Евгений Топор

На стратегической карте в Jagged Alliance 3 можно будет заняться захватом территории. Захватывая новые сектора, игрок сможет получить дополнительные ресурсы, однако враги в лице Легиона и других недружественных объединений смогут предпринять контратаку и отбить захваченные земли. Обычно они будут стремиться к захвату алмазных рудников.

Игрок сможет защитить свои сектора, тренируя местное ополчение. Каждый раз, когда вражеский отряд атакует территорию игрока, у него будет выбор, сыграть ли сражение вручную или провести авторасчёт. Если же на территории есть одно лишь ополчение и нет наёмников, то доступен станет только авторасчёт.

За генерацию вражеских отрядов, атакующих земли игрока, ответственны секторы со сторожевыми постами, и игрок сможет облегчить себе жизнь, вовремя их устраняя. Сторожевые посты представляют собой хорошо укреплённые крепости, и с помощью выполнения различных мини-заданий можно будет ослабить их защиту. Впрочем, никто не запретит попытать свои силы в прямой битве против превосходящего врага и устранить посты гораздо быстрее.

ПК
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
MorteSpiritu

Во открытие то сделали. А что, в первых двух и самостоятельных dlc к ним, нельзя было?😒

3
Oscilograf

Неожиданно, вот это поворот. Новой слово в этой серии прям.

2
SGate

"В Jagged Alliance 3 можно будет нанять наемников"

"В Jagged Alliance 3 можно будет зайти в опции"

2
Serpentrage

Джва года жду такую игру!

0
digitalkid

Никогда такого не было, и вот опять))

0