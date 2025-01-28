Названа дата выхода игры про дрифт - JDM: Japanese Drift Master

Разработчики Gaming Factory выпустили новый трейлер своей гоночной игры в котором указали дату выхода — 26 марта. JDM: Japanese Drift Master сочетает в себе реалистичную, тщательно выверенную физику в симуляторе, который работает так же плавно на контроллере, как и на гоночном оборудовании. Пройдите сотни километров дорог с открытым миром и откройте для себя сюжетные события и квесты. Оттачивайте навыки дрифтинга, совершенствуйте сцепление с дорогой, проходите сложные испытания и почувствуйте острые ощущения от настоящих японских уличных гонок.

Погрузитесь в атмосферу Японии, создав вымышленную префектуру Гунтама, вдохновленную регионом Хонсю. В игре более 250 км визуально потрясающих главных дорог, вы будете исследовать разнообразные ландшафты с движением, динамической погодой и системой циклов «день-ночь». Испытайте свои навыки на извилистых горных перевалах или промчитесь по оживленным городским улицам. Доступна демоверсия.